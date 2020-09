Blick in die Tech-Welt. Gelingt Nvidia der Coup, ARM zu übernehmen, könnte ein Powerhouse in der spannenden Welt der Künstlichen Intelligenz entstehen. Bezeichnend ist die sehr optimistische Einschätzung zum Themenfeld KI von Nvidia-Chef Jensen Huang. Wie sollte man derzeit generell mit Technologie-Aktien umgehen? Kann man es sich unabhängig vom Korrekturpotenzial in der Branche leisten, bei einem so perspektivstarken Unternehmen wie Nvidia nicht dabei zu sein? Dieses Video enthält auszugsweise Einblicke in ein ansonsten längeres Gespräch von Walter Tissen mit Hans A. Bernecker im Rahmen von BerneckerTV (Sendung vom 16.09.2020). Bitte beachten Sie unseren Vorabhinweis für das Webinar mit Hans A. Bernecker und Heiko Thieme am 8. Oktober 2020.



