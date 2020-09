Der deutsche Aktienmarkt schließt sich den Vorgaben aus Asien an und steigt mit Verlusten in den Donnerstagshandel ein.Der DAX startet 1,48 Prozent schwächer bei 13.060,18 Punkten.Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) geht es am deutschen Aktienmarkt damit zunächst abwärts. Die Fed schreibt ihre Tiefzinspolitik für lange Zeit fest. Nach den jüngsten Wirtschaftsprojektionen dürften die Zinsen bis mindestens 2023 unverändert bleiben. Die Märkte preisten eine Zinserhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...