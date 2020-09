Bei Wirecard geht es derzeit unter anderem um dir Frage, was im Zuge des Insolvenzverfahrens aus der Wirecard Bank und weiteren Kernstücken des Zahlungsabwicklers wird. Laut Medienberichten befindet sich der Bieterprozess in der finalen Phase. Doch je länger dieser dauert, desto weniger könnte am Ende übrig sein. Zu den verbliebenen Bietern für das Herzstück des insolventen Zahlungsabwicklers zählen laut früherer Medienberichte unter anderem die Banco Santander, der italienische Finanzdienstleister ...

