US-Notenbank signalisiert Zins nahe Null bis 2023

Die Federal Reserve signalisiert eine sehr lockere Zinspolitik für die nächsten Jahre. In neuen Projektionen erklärten alle 17 Währungshüter im Rat, dass sie damit rechnen, den Leitzins zumindest bis zum nächsten Jahr nahe Null zu halten. Und 13 von ihnen prognostizierten, dass der Leitzins sogar bis 2023 dort bleiben wird. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed will zudem ihre Käufe von Anleihen "mindestens" im gegenwärtigen Umfang fortsetzen.

BoJ lässt Geldpolitik unverändert, hebt Wirtschaftseinschätzung

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Einschätzung der Wirtschaftslage nach oben korrigiert. Die japanische Wirtschaft ziehe nach einer schwierigen Phase, die durch die Coronavirus-Pandemie verursacht wurde, wieder an, teilte die Notenbank mit. Zuvor hatte die BoJ erklärt, die Wirtschaft befinde sich in einer äußerst ernsten Lage. Der Rat der BoJ beschloss, das Ziel für die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null zu belassen.

Brasiliens Notenbank lässt Leitzins auf Rekordtief

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief belassen, da sie sich Sorgen über die Finanzlage der Regierung macht und sich die Wirtschaft des Landes schneller als erwartet von der Coronavirus-Krise erholt. Der geldpolitische Ausschuss beließ den Selic-Zinssatz bei 2,00 Prozent, nachdem der Schlüsselzins zuvor neun Mal in Serie gesenkt worden war.

Auftragsbestand der deutschen Industrie kaum verändert im Juli

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie hat sich im Juli kaum verändert. Verglichen mit dem Vormonat nahm der Auftragsbestand um 0,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei gingen die offenen Aufträge aus dem Inland um 0,3 Prozent zurück, während der Bestand an Auslandsaufträgen um 0,3 Prozent zulegte.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 265.857 angegeben - ein Plus von 2.194 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 266.869 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.371 Todesfälle und damit drei mehr als am Vortag.

Virologe Streeck dämpft Impfstoff-Hoffnungen und warnt vor Alarmismus

Der Bonner Virologie-Professor Hendrik Streeck hat Hoffnungen auf einen schon bald verfügbaren Impfstoff gedämpft. Wann ein wirksamer Impfstoff gegen Corona marktreif ist, könne man "nicht vorhersagen", sagte Streeck dem Handelsblatt. "Schon die Debatten darum halte ich für teils recht unseriös", warnt er. "Während sich ein Wirkstoff schnell kreieren lässt, können wir nicht vorhersagen, ob er funktioniert oder nicht." Gerade die Phase der Tests sei "immer voller Überraschungen".

Wien und Budapest zu Corona-Risikogebieten erklärt

Die Bundesregierung hat Wien und Budapest zu Corona-Risikogebieten erklärt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, sind von der Einstufung als Risikogebiet auch weitere Regionen unter anderem in den Niederlanden, Kroatien, Frankreich und der Schweiz betroffen.

Anklage gegen belarussische Oppositionelle Kolesnikowa erhoben

Die in Belarus inhaftierte Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa ist wegen "Gefährdung der nationalen Sicherheit" angeklagt worden. Sie werde bis auf Weiteres in Polizeigewahrsam bleiben, teilte die belarussische Ermittlungsbehörde mit. Seit mehr als einer Woche befindet sich die 38-Jährige trotz internationaler Proteste in Untersuchungshaft.

Trump bekräftigt: Corona-Impfstoff bald verfügbar

US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass er bereits in den kommenden Wochen mit einem Corona-Impfstoff in den Vereinigten Staaten rechnet. Die USA stünden kurz vor der Fertigstellung eines Serums, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Mit den Impfungen könne "irgendwann im Oktober" oder kurz danach begonnen werden. Mit seinen Äußerungen widersprach Trump Aussagen des Chefs der US-Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield.

"Sally" führt im Süden der USA zu massiven Überflutungen und Stromausfällen

Sintflutartige Regenfälle, umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und Häuser sowie Stromausfälle in hunderttausenden Haushalten: Der Hurrikan "Sally" hat an der Golfküste der USA für Chaos gesorgt. Der Wirbelsturm war am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Bundesstaat Alabama auf Land geprallt. Er richtete dort sowie im Nordwesten des Nachbarstaats Florida schwere Schäden an.

Schweiz Aug Handelsbilanz Überschuss 3,414 Mrd CHF

Schweiz Aug Exporte 18,328 Mrd CHF

Schweiz Aug Importe 14,914 Mrd CHF

Neuseeland/BIP 2Q sb -12,2% (PROG: -12,0%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 2Q -12,4% (PROG: -12,3%) gg Vorjahr

