Der Distributionsvertrag von Vicor aus Andover in Massachusetts mit Arrow Electronics hat künftig weltweite Gültigkeit. Der Anbieter von Power-Systemen hatte zuvor in Europa, dem Mittleren Osten sowie in Afrika mit dem Distributor zusammengearbeitet. Vicor entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet modulare Power-Komponenten und Powersysteme. Das Unternehmen offeriert seine Produkte Anwendern in den Bereichen Firmen- und High-Performance-Computing, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...