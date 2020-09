Calw (ots) - Die BÖRLIND GmbH mit ihren Marken ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty und DADO SENS DERMACOSMETICS veröffentlicht ihre Nachhaltigkeitsstrategie "Mission 2025". Sie beinhaltet Nachhaltigkeitsziele, die das Unternehmen bis zum Jahr 2025 erreichen möchte.Mit der Nachhaltigkeitsstrategie verbindet die BÖRLIND GmbH vier übergeordnete Ziele: Reduce Carbon, Reduce Waste, Protect People, Protect Nature. Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Erreichung der von den Vereinten Nationen (UN) verabschiedeten 17 Nachhaltigkeitsziele. Losgelöst davon unterstreicht BÖRLIND mit einer nachhaltigen Produktion, umweltfreundlichen Verpackungen, Umweltschutz und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen in der ganzen Welt seine ökologische und soziale Verantwortung.Schon seit der Unternehmensgründung im Jahr 1959 ist der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Natur fester Bestandteil der Philosophie. So gehört die BÖRLIND GmbH seit 2012 zu den durch CSE (Certified Sustainable Economics) zertifizierten Unternehmen. CSE ist ein Qualitätsstandard nachhaltiger Unternehmensführung.Über die Website www.boerlind.com/mission-2025 (http://www.boerlind.com/mission-2025) gibt das Unternehmen weitere Einblicke in die jeweiligen Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie "Mission 2025".Pressekontakt:BÖRLIND GmbHKatrin StockingerLeiterin PR und Content+49 (0)7051 6000-64presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/4708935