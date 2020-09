Die Analysten von Warburg Research bestätigen Porr mit "Kaufen" und Kursziel 20,0 Euro. Die Experten von Bryan Garnier & Co bleiben bei Valneva auf "Buy" und heben das Kursziel von 7,5 auf 9,0 Euro an. Portzamparc bestätigt Valneva ebenfalls mit "Kaufen" und erhöht das Kursziel von 5,1 auf 6,6 Euro an. MainFirst Bank bestätigt Verbund mit "Halten" und erhöht das Kursziel von 39,0 auf 45,0 Euro. Die Credit Suisse hat das Kursziel für ams von 21,0 auf 23,0 Franken erhöht und die "Outperform"-Empfehlung belassen. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat bestätigt ams mit "Buy" und Kursziel 31,50 Franken.

