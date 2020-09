Guten Morgen Traderinnen und Trader. US-Notenbankchef Powell hat mit seiner Rede dafür gesorgt, dass es bei den großen Indices und diversen FX-Paarungen zur Gewinnmitnahmen kam. So stellt sich beispielsweisem beim Blick in den Tageschart des GBPUSD die Frage, ob sich hier eine Bärenflagge entwickelt oder wir tatsächlich vor der Fortsetzung der Rally stehen? Die Details dazu und auch zu den Chancen im DAX erfahren Sie in der Aufzeichnung der LIVE-Analysen ...

