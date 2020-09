Am vergangenen Freitag haben die ersten Kunden das neue Volkswagen-Elektroauto ID.3 erhalten. Von einem guten Verkaufsstart des mit Abstand wichtigsten Modells hängt für VW viel ab. Der ID.3 ist für Volkswagen so etwas wie die Speerspitze in Sachen Elektromobilität. Weitere E-Modelle wie der SUV ID.4 sowie der Elektro-Bulli ID.Buzz stehen bereits in den Startlöchern. Für Goldman Sachs steckt in der VW-Aktie weiteres Kurs-PotenzialAm Donnerstag wollen E-Mobilitäts-Vorstand Thomas Ulbrich und VW-Kernmarken-Chef ...

