Wien (www.anleihencheck.de) - Die Mehrheit der Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Federal Reserve sieht in den kommenden Jahren keinen Grund die Leitzinsen vom aktuellen Niveau zu erhöhen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aktualisierte Wirtschaftsprognosen würden die Bandbreite der Federal Funds Rate auch am Ende des Prognosehorizonts 2023 unverändert zwischen 0% und 0,25% zeigen. Die Forward Guidance sei jedoch geschärft worden. Das aktuelle Niveau der Leitzinsen werde als adäquat erachtet, bis der Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung erreicht habe, die Inflationsrate bei 2% liege und ein moderates Überschießen der Inflationsrate in Aussicht stehe. In diesem Sinne sei die strategische Neuausrichtung der langfristigen Ziele von Jackson Hole im aktuellen geldpolitischen Kurs verankert worden. ...

