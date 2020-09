Ludwigshafen (ots) - Die Servicehotline der BKK Pfalz zählt zu "Deutschlands besten Kundenhotlines". Die Auszeichnung des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung erfolgte unter anderem aufgrund der Analyse der Bereiche Kundenberatung, Kundenzufriedenheit und Service von über 20.0000 Unternehmen in Deutschland."Die qualifizierten Berater*innen unserer Servicehotline sind meist die erste Anlaufstelle für unsere Versicherten. Mit dieser Auszeichnung schaffen wir noch mehr Vertrauen in unseren Kundenservice", freute sich Carmelo Fregapane, Teamleiter Kundencenter der BKK Pfalz. Sein engagiertes und freundliches Team kann durchschnittlich 85 Prozent der Anfragen direkt beantworten. Nur 15 Prozent der Telefonate werden in die Fachabteilungen weiterverbunden.Das Service-Verständnis der BKK Pfalz basiert unter anderem auf selbst geschaffenen Servicegarantien (https://www.bkkpfalz.de/service-informationen/servicegarantien). Damit haben Mitglieder und Versicherte stets Klarheit darüber, wann sie mit Rückrufen, E-Mail-Antworten etc., rechnen können.Außerdem können fremdsprachige Versicherte der BKK Pfalz auf einen ganz besonderen Service zurückgreifen: In aktuell 16 Sprachen wird die Kontaktaufnahme mit der freundlichen Familienkasse erleichtert und die Kommunikation mit dem jeweiligen Ansprechpartner sehr gut unterstützt.Weitere Informationen zur Studie "Deutschlands beste Kundenhotlines" finden Sie auf www.faz.net/beste-kundenhotlines (http://www.faz.net/beste-kundenhotlines).Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen rund 175.000 Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/4709004