Es kommt Bewegung in das Thema. Die Anschuldigungen liegen auf dem Tisch. Eine offizielle Stellungnahme von Grenke wurde terminiert. Vorstand und Aufsichtsrat der Grenke AG sehen alle Vorwürfe weiterhin als unbegründet an. Die Aktie zeigt sich unverändert volatil. Grenke kündigt Stellungnahmen zu Shortseller-Attacken an: "Grenke hat eine Taskforce einberufen, die sich mit der detaillierten Widerlegung der von Viceroy Research gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe befasst. Auf Basis dieser Arbeit ...

