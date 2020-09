Schwalbach am Taunus (ots) - Unter dem diesjährigen Motto "Gesund beginnt im Mund - Mahlzeit!" findet am 25. September der Tag der Zahngesundheit statt. In diesem Sinne steht dieses Jahr das Thema Ernährung im Mittelpunkt. Neben einer zahngesunden Ernährung möchte der Aktionstag allerdings auch ganzjährig über die Wichtigkeit von Mundhygiene und der allgemeinen Mund- und Zahngesundheit aufklären. Oral-B feiert diesen Tag unter anderem mit einer Coupon-Aktion, zu deren Aktionsmodellen die jüngsten Neuzugänge im Oral-B Portfolio gehören.Pünktlich zum Tag der Zahngesundheit startet Oral-B eine Promotionskampagne mit aufregenden Coupons und Rabatten, die den gesamten September über gültig sind und verschiedene Oral-B Produkte in unterschiedlichen Preisklassen reduziert anbietet. Auch sensible Zähne bekommen, was sie benötigen - eine sensationell sanfte Reinigung mit WOW-Effekt. Je nach Modell gibt es für jedes gekaufte Produkt einen Einkaufsbonus von 10 bis 40 Euro. Die Coupons werden über nationale Medien und Händler-Medien breit gestreut. Pro Einkauf ist nur ein Coupon einlösbar. Die Aktion läuft vom 1. bis zum 30. September 2020.Folgende Produkte sind Teil der Aktion:Die Oral-B iO als erste elektrische Zahnbürste von Oral-B mit Magnetantrieb, die Oral-B GENIUS X mit künstlicher Intelligenz, die das Wissen von tausenden Putzroutinen mit dem individuellen Putz Stil der Nutzer verknüpft - ohne sich neue Putzgewohnheiten aneignen zu müssen sowie die Oral-B Smart Sensitive. Diese wurde speziell für Menschen mit empfindlichen Zähnen entwickelt und verfügt über Zahnfleischschutz-Borsten mit ultra-dünnen Spitzen für eine sanfte Reinigung des Zahnfleischrandes.Oral-B iO - Der smarte Partner fürs BadezimmerWer 2020 auf strahlend, gesunde Zähne Wert legt, seine Putzroutine verbessern möchte und nach dem neusten It-Piece fürs Badezimmer sucht, der kommt nicht an der neuen Oral-B iO vorbei. Mit der Einführung der Oral-B iO stellt Oral-B erneut seine unangefochtene Position als Pionier im Bereich elektrischer Zahnbürsten und vernetzter Reinigungstechnologien unter Beweis und baut seine Position als Innovationsführer im Bereich Mundgesundheit weiter aus. Die iO arbeitet mit einem innovativen magnetischen Antriebssystem. Erzeugte Mikrovibrationen lassen den runden Bürstenkopf sanft von Zahn zu Zahn gleiten - für eine sensationelle und sanfte Reinigung.Extra sanfte Reinigung mit den neuen Oral-B iO Sensitiv BürstenköpfenMehr als 25 % der Erwachsenen in Deutschland leiden mindestens einmal in ihrem Leben an dentaler Hypersensibilität. Die innovativen Reinigungsmodi der Oral-B iO gehen besonders auf Konsumenten mit sensiblen Zähnen ein. Die sanften Mikrovibrationen reinigen besonders schonend. Der spezielle Sensitiv Reinigungsmodus in Kombination mit den "sanfte Reinigung" Aufsteckbürsten verschafft ein unglaublich sanftes Putzerlebnis.Starkes Duo für sensible Zähne: Oral-B iO & Oral- Sensitivität & Zahnfleisch Balsam ZahncremeIn Kombination mit der neuen Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch Balsam Zahncreme wird die Schmerzempfindlichkeit der Zähne sofort gelindert und das Zahnfleisch gekühlt. Der speziell entwickelte Zinn-Fluorid-Komplex schützt empfindliche Zähne langanhaltend, wirkt antibakteriell und verhindert aktiv wiederkehrendes Plaque Wachstum.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Mit den Ergebnissen des aktuellen Testlaufs 12/2019 bei Stiftung Warentest sind elektrische Zahnbürsten von Oral-B und Aufsteckbürsten zum insgesamt 13. Mal als Sieger hervorgegangen. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke". Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet.