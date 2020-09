Die vollelektrische Kompaktlimousine Citroën Ë-C4 lässt sich jetzt auch in Deutschland vorbestellen. Ab Ende 2020 soll die Auslieferung starten - der Preis soll bei unter 25.000 Euro liegen. Ende Juni hatte Citroën den vollelektrischen Crossover Ë-C4 offiziell vorgestellt. Jetzt ist das Elektroauto auch in Deutschland vorbestellbar. Zunächst starten die Preise bei 33.766 Euro (inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer) - nach Abzug der erhöhten Umweltprämie sinkt der Preis auf knapp 24.300 Euro. Um in den Genuss der Umweltprämie zu kommen, muss der Ë-C4 aber noch offiziell in die ...

