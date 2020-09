Auf dem ehemaligen französischen Militärgelände in La Martinerie befinden sich zurzeit zwei Photovoltaik-Solarparks von BayWa r.e. im Bau. Das Unternehmen plant bereits die Erweiterung der installierten Leistung auf dann insgesamt 66 MW bis zum Jahr 2023. BayWa r.e. hat im Juni mit dem Bau von zwei Photovoltaik-Solarparks auf ehemaligem Militärgelände in La Martinerie in Frankreich begonnen. Die beiden Solarparks Blueberry und Blueberry Central mit einer Gesamtleistung von 30 MW sollen Anfang 2021 ...

