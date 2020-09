Brüssel (www.anleihencheck.de) - Mit der gestrigen Ankündigung knüpft die US-Notenbank ihre Politik an längerfristige Ziele und Strategien, so Vincent Reinhart, Chefökonom bei Mellon, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Da allerdings ihre Ziele mehrdeutig seien, sei auch die Guidance hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht ganz klar. Die FED strebe an, längerfristig ein Maximum an Beschäftigung und eine Inflation von 2 Prozent zu erreichen. Um dies zu schaffen, wolle sie die Inflation für "einige Zeit" "moderat" über 2 Prozent halten. Dieser Mangel an Präzision gebe der FED einen großen Ermessensspielraum, was dem Stil ihres Vorsitzenden Powell entspreche. Außerdem habe die Notenbank ihre Begründung für den Kauf von Vermögenswerten ausgeweitet: Es gehe nicht mehr nur um die Unterstützung eines funktionierenden Marktes, sondern auch um die Bereitstellung von Liquidität. ...

