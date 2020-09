Wien (www.anleihencheck.de) - FED-Präsident Powell hatte in Jackson Hole mit der Umschreibung der Strategieänderung die Marschrichtung vorgegeben, das FOMC lieferte gestern Fakten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So könne die gestrige Zinssitzung unter dem Motto "low for even longer" zusammengefasst werden. Denn die Mehrheit im FOMC sehe zumindest bis Ende 2023 (Ende des Prognosehorizonts) unveränderte Leitzinsen von quasi Null (0-0,25%). Die Forward Guidance sei jedoch im Lichte der präsentierten Strategieänderung nachgeschärft worden. So sollten die Leitzinsen unverändert bleiben, bis Vollbeschäftigung sowie eine Inflation von 2% erreicht worden sei und sich ein "moderates" Überschießen der Inflation abzeichne. Was unter moderat verstanden werde und wie lange die Inflation über der 2% Marke liegen solle, sei jedoch nicht konkretisiert worden. ...

