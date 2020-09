Das französische Unternehmen bestätigte die Darstellung einer entsprechenden Meldung im britischen "Car Magazine" am Donnerstag allerdings nicht. "Wir äussern uns nicht zu Spekulationen über die Zukunft der Marke", hiess es am Firmensitz in Molsheim bei Strassburg. Ähnliches war aus der VW -Zentrale zu hören. Zu einem möglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...