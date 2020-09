DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

IfW: Wirtschaft verliert nach Aufholjagd an Tempo

Der Konjunkturaufschwung in Deutschland verliert an Tempo, nachdem es nach Ende des Corona-Lockdowns zunächst eine schnelle Erholung gegeben hatte. Das ist die Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in seiner neuen Konjunkturprognose. Die Ökonomen rechnen für 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 5,5 Prozent. Damit falle der Einbruch in diesem Jahr zwar um 1,3 Prozentpunkte geringer aus als noch im Sommer befürchtet. Doch damit erwarten die Experten für das nächste Jahr nur noch ein Wachstum von 4,8 Prozent statt bislang 6,3 Prozent.

Berliner Innenverwaltung hält Volksbegehren zu Wohnungsenteignungen für zulässig

Die Berliner Senatsinnenverwaltung hat ein Volksbegehren zur Enteignung größerer Immobilienunternehmen in der Hauptstadt für zulässig erklärt. Die Prüfung bezog sich nach Angaben der Senatsverwaltung auf die Frage, ob der von den Initiatoren des Volksbegehrens angestrebte Beschluss mit höherrangigem Recht vereinbar wäre. "Eine inhaltliche Bewertung des Anliegens des Volksbegehrens ist damit nicht verbunden", hieß es.

Altmaier: Hilfen für Wirtschaft wegen Klimaziele notwendig

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Hilfen für die Wirtschaft angemahnt, damit diese nicht von den strengeren Klimaschutzzielen überfordert wird. "Jede Tonne Stahl, die nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders außerhalb von Europa produziert wird, belastet das Weltklima mit mehr CO2, als wenn es in Europa produziert wird. Deshalb wollen und brauchen wir die Industrie auch für den Klimaschutz", erklärte der CDU-Politiker im Bundestag.

IG Metall fordert von Politik Zukunftssicherung für Maschinenbau

Die Gewerkschaft IG Metall forderte eine aktive und strategisch ausgerichtete Industriepolitik, um die Zukunft des Maschinen- und Anlagenbaus zu sichern. "Der Maschinen- und Anlagenbau steht vor enormen Herausforderungen. Zwar sind leichte Anzeichen für Verbesserungen in Sicht, aber die Corona-Krise setzt Unternehmen und Beschäftigten weiterhin deutlich zu", erklärte die IG Metall anlässlich ihrer Maschinenbaukonferenz.

Euroraum-Inflation im August negativ

Die Inflationsrate im Euroraum ist mit der Corona-Krise in den negativen Bereich gesunken. Im August lag die Teuerungsrate um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 1. September. Damit wurde erstmals seit 2016 wieder eine negative Inflationsrate verzeichnet. Im Juli hatte die Inflationsrate 0,4 Prozent betragen.

Bank of England bestätigt Leitzins von 0,10 Prozent

Die Bank von England (BoE) hat ihren Leitzins stabil gehalten und signalisiert, dass sie zu weiteren Hilfen für die Wirtschaft bereit ist, sollte die Erholung ins Stocken geraten. Der Leitzins verharrte auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Auch das Kaufprogramm wurde auf dem aktuellen Niveau von 745 Milliarden Pfund belassen. Die Beschlüsse der Notenbanker fielen einstimmig.

USA entsenden erneut hochrangigen Vertreter zu heiklem Besuch nach Taiwan

Die USA entsenden erneut einen ranghohen US-Diplomaten zu einem offiziellen Besuch nach Taiwan - trotz Versuchen Pekings, die Insel international zu isolieren. Staatssekretär Keith Krach sei auf dem Weg nach Taipeh, um am Samstag an einer Gedenkfeier für den verstorbenen Präsidenten Lee Teng-hui teilzunehmen, erklärte das US-Außenministerium. Der Besuch ist heikel, da China Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, die wieder mit der Volksrepublik vereinigt werden soll - notfalls mit Gewalt.

Taiwans Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert

Taiwans Zentralbank lässt Diskontsatz bei 1,125%

Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 4,00%

