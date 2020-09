Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Zinsentscheidung der FED kam im Wesentlichen wie erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sowohl die Zinsen, als auch die Geldpolitik würden bis auf Weiteres unverändert bleiben. Man erachte die Zinsen als angemessen, solange, bis sich der Arbeitsmarkt soweit erholen könne und wieder Vollbeschäftigung herrsche und die Inflationsrate bei 2% oder leicht darüber zu liegen komme. Das könnte bedeuten, dass die US-Zinsen noch lange auf dem aktuellen Niveau bleiben würden. Warum der USD gegen den EUR kurzfristig bis 1,1735 etwas stärker gegangen sei, lasse sich daraus allerdings nicht ableiten. Für die kommenden Wochen erwarten wir weiterhin eine Dollar-Schwäche, so Oberbank. (17.09.2020/alc/a/a) ...

