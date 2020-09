Wien (www.fondscheck.de) - Die beiden Institute ABN Amro und Oddo BHF gehen eine Partnerschaft ein und gründen ein Joint Venture, so die Experten von "FONDS professionell".Darin würden die Geldhäuser ihre Dienstleistungen in den Bereichen Equity Capital Markets, Corporate Broking und Equity Brokerage in den Benelux-Ländern bündeln. Die Kooperation solle auch auf den deutschen Markt ausgeweitet werden. Dies hätten die Banken in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben. ...

