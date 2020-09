Deventer/Niederlande, Oberstenfeld/Deutschland (ots) - Cure Support® Liposomale Vitamine und -Nahrungsergänzungsmittel.Die optimal resorbierbare Form von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln zur kraftvollen Unterstützung eines guten Widerstands.CureSupport® ist der Erfinder der liposome Technologie. Sie entwickelten eine einzigartige Reihe von hochwertigen liposomen Produkten, die fast vollständig resorbierbar sind. Herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel werden weitgehend durch die Magensäure abgebaut. Liposomen verhindern das. Sie sind winzige fett-artige Globuli, die ihren Inhalt schützen und werden vom Körper als Körperzellen erkannt. Die Liposomen sind gut resorbierbar, bis zu 60% besser als herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel und mit einer längeren Freisetzung. Dies verhindert auch eine Überdosierung. Liposome Produkte sind etwas teurer als herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel, aber dies wird mehr als kompensiert aufgrund seiner viel besseren Wirksamkeit. Liposome Produkte von Cure Support® kennzeichnen sich durch eine hohe Langzeit-Stabilität: Keine Gelbildung, kein Zerfall der Liposomen = Erhalt der Wirksamkeit.Die AZmedCosmetic aus Oberstenfeld, bringt, gemeinsam mit Vedax International BV aus den Niederlanden, jetzt 7 dieser einmaligen und hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine auf den deutschen Markt.Liposomales Vitamin C 500 mg Frucht, 250 mlLiposomales Vitamin C 1000 mg neutral, 250 mlLiposomales Cureit-Curcuma, 250 mlLiposomales Vitamin D3, 60 mlLiposomales Resveratrol 200 mg, 250 mlLiposomales Resveratrol 400 mg med, 250 mlLiposomales Vitamin K2-D3, 60 mlSteigern Sie Ihren Widerstand! Mit CureSupport® Liposomale Vitamine und Liposomale Nahrungsergänzungmittel können Sie ihren Widerstand jeden Tag einen sehr starken Schub verleihen. Ihre einzigartige Form und Zusammensetzung trägt zur ordnungsgemäßen Funktion des Immunsystems bei, einer normalen Funktion des Nervensystems und zur Verringerung der Müdigkeit. Fett wird für die Aufnahme von hochdosierten Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln benötigt. Dank der liposome Technologie von CureSupport® ist es möglich, mit der höchsten Form der oralen Resorption zu erreichen.Darüber hinaus ein "slow release", eine verzögerte Freisetzung der wirksamen Stoffe.Pure Gesundheit, mehr Effekt für das gleiche Geld, Mehrwert für den Verbraucher.In den Niederlanden erreichte zum Beispiel das Liposomal Vitamin C im ersten Jahr nach Markteinführung einen 6-stelligen EUR-Umsatz und hat so viele zufriedenen Kunden erreicht. Mit der liposomalen Technologie werden Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel auf einen höheren Stand gebracht, weg von der herkömmlichen Qualität zu zeitgemäßen, hochwertigen, funktionellen Produkten.CureSupport® ist auch der führende Hersteller von: Liposomale CBD Produkte.Kontakt: a.vanzeist@azc.de (mailto:a.vanzeist@azc.de), 0171-1250612, Alfred van Zeist.Pressekontakt:Alfred van ZeistAZmedCosmeticDürrenstrasse 4671720 Oberstenfeld0171-125061207062-932443a.vanzeist@azc.dewww.azmedcosmetic.comOriginal-Content von: AZmedCosmetic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148361/4709598