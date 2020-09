Turmverteidigungs-Rollenspiel Final Fate TD kombiniert herausforderndes Strategie-Rollenspiel-Gameplay mit schillernder Anime-Grafik

Final Fate TD heißt die Spieler in Luna willkommen einer fesselnden Fantasy-Welt voller Anime-Themenabenteuer. Dieses brillante, neue Spiel kombiniert Turmverteidigung und Card-Draw-Rollenspiel-Gameplay und eignet sich hervorragend für Spieler, die eine Geschicklichkeits-Herausforderung suchen.

Welcome to Luna an immersive fantasy world of anime-themed adventure (Graphic: Business Wire)

Die Spieler können sich auf einen wunderschönen Animestil freuen, mit atemberaubenden Spezialeffekten, die starke Charakterfähigkeiten hervorheben. Die Spieler müssen im Laufe des Spiels strategische Entscheidungen treffen und dabei aus einer Vielzahl verschiedener Fähigkeiten und Kartenkombinationen wählen, wenn sie Luna vor allen möglichen schändlichen und dämonischen Feinden verteidigen.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von heldenhaften Anime-Charakteren, die auf eine Weise wunderschön gestaltet sind, die Fans des Genres begeistern wird. Testen Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre strategischen Formationen in einer Vielzahl von Kampfmodi in der Luna-Arena, einschließlich PvP und PvE. Trommeln Sie Ihre Freunde für die Turmverteidigung im Team zusammen oder treten Sie 1 zu 1 in Heldenduellen an.

Anime-Stil

Beschwören Sie legendäre Anime-Helden herbei und verlieben Sie sich in ihre sorgfältig angefertigten Charakterporträts. Erkunden Sie die idyllische Welt von Luna und besuchen Sie Hunderte von Karten, von klirrend kalten, verschneiten Schlachtfeldern bis hin zu üppig grünen Wäldern.

Mit Charakteren verbinden

Schmeicheln Sie Ihren Favoriten und überhäufen Sie sie mit Geschenken, um Ihre Bindung zu vertiefen. Bilden Sie starke Beziehungen zu den Charakteren, um sie mächtiger zu machen und ihnen zu erlauben, in den Spielmodi zu dominieren.

PvP- und PvE-Gameplay

Testen Sie Ihre Strategien in herausfordernden Spieler-gegen-Umgebung-Spielmodi (Player versus Environment, PvE) und erfahren Sie mehr über die tiefgründigen Lehren von Luna, bevor Sie sich in die Arena begeben, um gegen andere Spieler zu kämpfen. Stellen Sie Ihr Können unter Beweis und zeigen Sie, dass Sie der Beste im Spieler-gegen-Spieler-Spiel (Player versus Player, PvP) sind.

Final Fate TD ist jetzt auf Google Play und im App Store zum Herunterladen verfügbar. Sehen Sie sich den Trailer hier mit einer Vorschau auf die fantastische Anime-Charakterbesetzung mit Helden wie Scribe, Dora, Dante und Nanami an. Bleiben Sie auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden.

