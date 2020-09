SAN ANTONIO, Texas (USA), und SYDNEY (Australien), Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute seine Unterstützung der Collinson Group, einen weltweit führenden Anbieter für die Beeinflussung des Kundenverhaltens, bei der Migration seines Treueprogramms für eine der größten australischen Banken in die Cloud bekanntgegeben. Die Partnerschaft ermöglicht es Collinson, ein besseres Kundenerlebnis für die Bank zu unterstützen und neue Möglichkeiten für Migrationen der Kunden des Unternehmens in die Cloud zu schaffen.



Nachdem Collinson von der Bank eine Anfrage für ein cloudbasiertes Kundenbindungsprogramm erhalten hatte, ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Rackspace Technology ein und nutzte die Rackspace Managed Public Cloud, Managed Security und Professional Services, um die spezifischen Cloud- und Sicherheitsanforderungen der stark regulierten Bank zu erfüllen. Die Partnerschaft ermöglichte es Collinson, in Rekordzeit eine robuste Treueplattform bereitzustellen, um die Kunden der Bank besser zu unterstützen und den Umsatz zu verbessern.

"Die Ergebnisse für Collinson waren außergewöhnlich", so Ravisankar Sundararaj, Head of Software R&D/FS&R Loyalty bei Collinson. "Wir konnten die sehr engen Fristen der Bank einhalten und ohne die Unterstützung für dieses Projekt von allen Ebenen wäre dies nicht möglich gewesen."

Mithilfe von Rackspace Technology konnte Collinson die Funktionen der Bank aus älteren Rechenzentren abziehen und stattdessen auf Microsoft Azure migrieren, um die Komplexität und Kosten zu reduzieren. Collinson und Rackspace haben eine einheitliche, cloudbasierte Lösung entwickelt, um das Management des Programms zu verbessern und gleichzeitig die Anforderungen der australischen Bankenbranche zu erfüllen. Die Partnerschaft gab Collinson Vertrauen in die fortlaufende Sicherheit der Plattform und die Einhaltung der Branchenvorschriften.

"Wir sind stolz darauf, mit Collinson zusammenzuarbeiten, um Institutionen weltweit in die Cloud zu migrieren", so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology. "Da Collinson mit vielen Kunden im Finanzdienstleistungsbereich zusammenarbeitet, war die Schaffung einer wiederholbaren Lösung, die sich auf Sicherheit, Compliance und Geschwindigkeit konzentriert, von größter Bedeutung. Das Unternehmen verfügt nun über die Tools und Prozesse, um Kunden in Zukunft zu unterstützen."

Durch die Migration seiner Anwendungen zu Azure hat Collinson eine einheitliche Plattform geschaffen, auf der seine Produkte miteinander interagieren und eine bessere Leistung erzielen können. Infolgedessen verfügt die Bank über einen zentralen Punkt zur Interaktion mit Collinson, wodurch das Gesamtmanagement der Plattform vereinfacht und letztendlich die Kundenaktivitäten zur Kartenbindung, z. B. das Einlösen von Punkten, über mehrere Kanäle hinweg verbessert werden.

Das Programm wurde Ende 2019 für die Bank gestartet.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Collinson

Collinson ist in mehr als 170 Ländern führend in Bezug auf Reiseerfahrung, Loyalität und Kundennutzen. Wir sind darauf ausgerichtet, den Kunden unserer Kunden bessere Erfahrungen zu bieten. Mit unserer weltberühmten "Priority Pass"-Flughafenlounge und unserem Erlebnisprogramm bereichern wir die Reise und schaffen Vertrauen in sie. Darüber hinaus bauen und verwalten wir unsere eigenen Räumlichkeiten in Flughäfen. Wir schützen Reisende durch maßgeschneiderte Versicherungs- und Unterstützungsangebote und bieten Reisemedizin- und Sicherheitsdienste an, die derzeit für die Erholung des Reisesektors von entscheidender Bedeutung sind. In einer Zeit, in der eine sinnvolle Kundenbindung wichtiger denn je ist, fördern wir diese Bindung und die Umsätze in Echtzeit und steigern so den Wert von Treue- und Prämienprogrammen.