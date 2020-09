Anleger, die Fraport im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Die Aktie schießt nämlich um rund fünf Prozent nach oben. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Fraport erstellt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...