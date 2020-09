Unterföhring (ots) -- Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alleinsgesamt zwölf Spiele und alle Tore der sechs Playoff-Duellelive- Darüber hinaus überträgt Sky die Hinspiele FK Krasnodar - PAOKSaloniki und sowie KAA Gent - Dynamo Kiew und das Rückspiel RBSalzburg - Maccabi Tel Aviv auch als Einzelspiele live undexklusiv- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen derKönigsklasse live dabei sein- Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions Leagueüberträgt Sky Sport News am Donnerstag, 1. Oktober ab 17.30 Uhrlive im Free-TV- Am Freitag, 2. Oktober gibt Sky die Einzelspiele bekannt, diewährend der Gruppenphase im deutschen Fernsehen live undexklusiv bei Sky übertragen werden- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbar Unterföhring, 17. September 2020 - Weniger als ein Monat ist vergangen, als Bayern München im UEFA Champions League Finale in Lissabon triumphierte und den sechsten Erfolg des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs perfekt machte. Und bereits nächste Woche startet die UEFA Champions League in die neue Saison. Doch bevor ab dem 20. Oktober auch die Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach sowie die Vertreter der weiteren europäischen Topligen in das Geschehen eingreifen, werden in den Playoffs die letzten sechs Teilnehmer ermittelt, die die Gruppenphase der Königsklasse komplettieren.Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle insgesamt zwölf Spiele und alle Tore der sechs Playoff-Duelle live. Darüber hinaus überträgt Sky an beiden Hinspiel- und Rückspielabenden jeweils auch ein Einzelspiel live und exklusiv im deutschen Fernsehen.Zum Auftakt zeigt Sky am Dienstag (22.9.) das Spiel zwischen FK Krasnodar und PAOK Saloniki in voller Länge live, am Mittwoch (23.9.) die Partie von KAA Gent gegen Dynamo Kiew. Zudem überträgt Sky das Rückspiel zwischen RB Salzburg - Maccabi Tel Aviv am darauffolgenden Mittwoch (30.9.). Welches weiteres Rückspiel Sky live und exklusiv überträgt, wird im Anschluss an die Hinspiele bekanntgegeben.Die Auslosung der Gruppenphase am 1. Oktober live auf Sky Sport News, die Bekanntgabe der exklusiven Sky Einzelspiele am 2. OktoberAm Donnerstag nach den Playoff-Rückspielen erfahren die sechs Gewinner der Playoff-Duelle und die weiteren bereits qualifizierten 26 Vereine, auf wen sie in der Gruppenphase treffen werden. In den Lostöpfen befinden sich dann auch die Kugeln der deutschen Teilnehmer FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.Sky Sport News überträgt die Auslosung in Nyon ab 17.30 Uhr live im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App. Am Freitagmittag gibt Sky dann die Einzelspiele bekannt, die während der Gruppenphase im deutschen Fernsehen live und exklusiv bei Sky übertragen werden.Die UEFA Champions League 2020/21 bei SkyAuch in der Saison 2020/21 wird nur Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen. Darüber hinaus zeigt Sky an jedem Abend ein Einzelspiel live und exklusiv. Dazu zählen die exklusiven Live-Übertragungen der besten Einzelspiele mit Beteiligung deutscher Vereine während der Gruppenphase - darunter alle Topspiele am Mittwochabend - sowie alle Entscheidungsspiele der deutschen Klubs im Achtel- und Viertelfinale.Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und-/oder Sport Paket (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Aktuell haben nur wenige Fans die Möglichkeit, die Spiele live im Stadion zu erleben. Da ist es wichtiger denn je, den Fans ein gutes Angebot zu machen. Sky Ticket bietet hier flexible Alternativen an (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Die Playoffs der UEFA Champions League live und exklusiv bei Sky:Dienstag, 22.9.:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 120.50 Uhr: FK Krasnodar - PAOK Saloniki auf Sky Sport 223.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Mittwoch, 23.9.:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 120.50 Uhr: KAA Gent - Dynamo Kiew auf Sky Sport 223.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Dienstag, 29.9.:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 120.50 Uhr: Exklusives Sky Einzelspiel auf Sky Sport 223.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Mittwoch, 30.9.:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 120.50 Uhr: RB Salzburg - Maccabi Tel Aviv auf Sky Sport 223.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1Donnerstag, 1.10.:17.30 Uhr: Die Auslosung der Gruppenphase live im Free-TV auf Sky Sport NewsÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4709889