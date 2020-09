Jeder vierte Gamer wäre gern erfolgreicher E-SportlerNur die wenigsten sehen in E-Sport-Events eine Alternative zu Bundesliga, EM und Co. Berlin, 17. September 2020Ob 1. FC Schalke 04, Hertha BSC oder der VfB Stuttgart: Viele Mannschaften, für die an diesem Wochenende die neue Saison der Fußball-Bundesliga...

Den vollständigen Artikel lesen ...