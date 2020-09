von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Der Finanzdienstleister Nasdaq Inc. ist vor allem als Betreiber der Nasdaq-Börse bekannt. Dort werden Papiere vieler prominenter Aktien des Techsektors gehandelt. Die Umsätze im Kerngeschäft stiegen in dem von der Corona-Krise geprägten zweiten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...