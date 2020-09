DJ Aktien Schweiz geben nach - US-Notenbank drückt auf die Stimmung

ZÜRICH (Dow Jones)-Nach den Gewinnen der vergangenen Tage hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Donnerstag mit leichten Abschlägen beendet. Als Grund führten Marktteilnehmer vor allem eine Enttäuschung über den Ausblick der US-Notenbank vom Vortag an. Die Fed setzt weiter auf ihre Nullzinspolitik und will die Leitzinsen noch längere Zeit auf diesem Niveau halten. Am Markt wurde von den US-Währungshütern zur Stützung der Wirtschaft jedoch mehr erwartet.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.519 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Swisscom. Umgesetzt wurden 46,3 (zuvor: 48,56) Millionen Aktien.

Die niedrigen Zinsen machen es vor allem Finanzunternehmen schwerer, Gewinne zu erwirtschaften. So standen dann auch vor allem Versicherer und Banken auf den Verkaufslisten der Anleger. Swiss Re büßten 1,3 Prozent ein, Zurich Insurance gaben 1,1 Prozent nach. Für Credit Suisse und UBS ging es um 0,9 bzw. 1,0 Prozent nach unten.

Deutlich abwärts ging es auch für den Luxuswert Richemont, und zwar um 1,3 Prozent. Die Aktie des Konkurrenten Swatch gab indessen nur 0,2 Prozent nach. Die Titel erhielten etwas Rückenwind von einer Kurszielerhöhung durch die Analysten von Credit Suisse mit der Aktien-Einstufung "Outperform".

Am besten konnten sich noch Werte aus dem Chemie- und Pharmasektor halten. Alcon gewannen 1,9 Prozent und setzten sich damit an die Spitze des SMI. Sika verbesserten sich um 1,1 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs haben den Wert mit "Buy" und einem Kursziel von 287 Franken aufgenommen. Novartis schlossen wenig verändert. Biontech, das zusammen mit Pfizer einen Corona-Impfstoff entwickelt, hat von dem Pharmariesen eine Produktionsanlage erworben, um seine Kapazitäten zu erweitern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2020 11:58 ET (15:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.