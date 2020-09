London (ots/PRNewswire) - Truphone ist heute stolz darauf, bekannt zu geben, dass es einen Mobilfunkdienst für Family Setup anbietet, der es Kindern und älteren Familienmitgliedern des Haushalts, die kein iPhone haben, erlaubt, Apple Watch zu genießen.Truphones Tarife verbinden Kunden für Family Setup in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen und Hongkong. Für weitere Informationen über Preise und Verfügbarkeit besuchen Sie die Truphone Website (https://www.truphone.com/consumer/esim-for-watch/).Apple hat Family Setup in watchOS 7[1] eingeführt und stellt damit die Kommunikations-, Gesundheits-, Fitness- und Sicherheitsfunktionen von Apple Watch für Kinder und ältere Familienmitglieder des Haushalts, die kein iPhone besitzen, zur Verfügung.Zum ersten Mal kann Apple Watch über das iPhone eines Elternteils eingerichtet werden. Kinder können so die lustigen und nützlichen Tools genießen, während Eltern beruhigt sein können, dass sie ihr Kind erreichen und seinen Standort identifizieren können und alle personenbezogenen Daten sicher verschlüsselt bleiben.Kinder und ältere Familienmitglieder, die Family Setup nutzen, erhalten ihre eigene Telefonnummer über einen separaten Mobilfunkvertrag. Family Setup wird mit watchOS 7 und iOS 14 verfügbar sein und erfordert Mobilfunkmodelle der Apple Watch Serie 4 oder neuer oder Apple Watch SE, gepaart mit einem iPhone 6s oder neuer.Für weitere Einzelheiten darüber, wie man das Family Setup für die Apple Watch mit Truphone verbindet, sehen Sie sich unseren Anleitungsartikel und das Produktvideo hier an (https://www.truphone.com/about/newsroom/how-to-add-a-mobile-plan-to-your-apple-watch/).Für weitere Einzelheiten zum Family Setup besuchen Sie www.apple.com (http://www.apple.com/).Informationen zu TruphoneTruphone glaubt, dass die Konnektivität einfacher, intelligenter und effizienter sein kann. Seit 2006 haben wir modernste SIM-Software, intuitive Verwaltungsplattformen und ein leistungsfähiges globales Netzwerk aufgebaut, um dies Wirklichkeit werden zu lassen. Truphone genießt seit 2016 eine enge Beziehung zu Apple. Diese Partnerschaft hat auch dazu geführt, dass Truphone einer der ersten Netzbetreiber war, der globale eSIM-Datentarife anbot: für iPads mit eSIM-Unterstützung (https://www.truphone.com/consumer/esim-for-tablet/) im Jahr 2016 und für iPhones im Jahr 2018 über seine proprietäre iOS-App für eSIM, My Truphone (https://www.truphone.com/consumer/esim-for-smartphone/).Tagtäglich verbessern die Techniker von Truphone die Verbindungen zwischen Geräten, Menschen und Unternehmen, um die Welt intelligenter zu gestalten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, verfügt über 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten und expandiert weiterhin weltweit. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.truphone.com (http://www.truphone.com/).[1] Nicht alle Funktionen sind verfügbar, wenn Apple Watch über Family Setup eingerichtet wird. Für den Mobilfunkdienst ist ein Mobilfunktarif erforderlich.Pressekontakt:Oliver Pink (Head of Communication): oliver.pink@truphone.com+44 7983571603Alanna Duffield (PR-Manager):alanna.duffield@truphone.com+44 7408809827Original-Content von: Truphone, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65629/4709937