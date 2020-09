(shareribs.com) Frankfurt / New York 17.09.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Der TecDAX verliert leicht, auch die NASDAQ liegt unter Druck. Mit SMA Solar und New Work gibt es aber einige Kursgewinner.Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss leichter und verliert 0,2 Prozent auf 13.234 Punkte. Hier geht es für Continental, RWE und Münchner Rück nach unten. Der MDAX gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...