Immervision, ein in Montreal ansässiger Entwickler und Lizenzgeber von patentierten Weitwinkeloptik- und Bildgebungstechnologien, präsentiert JOYCE. Es handelt sich um den ersten von der Computer Vision-Gemeinschaft entwickelten humanoiden Roboter, der Maschinen dabei helfen soll, eine visuelle Wahrnehmung zu erlangen, die der des Menschen ähnelt oder diese sogar übertrifft.

JOYCE soll dem Zweck dienen, die Computer Vision-Technologien voranzubringen. Hierzu ist die Gemeinschaft aufgefordert, JOYCE durch optimierte Optik, Sensoren und KI-Algorithmen ein besseres Verständnis der Umgebung zu vermitteln.

Um die Durchführung dieser komplexen Aufgabe zu unterstützen, stellt Immervision außerdem das JOYCE Development Kit für Ingenieure und KI-Entwickler vor. Das Development Kit "JOYCE IN A BOX" ist mit drei Ultraweitwinkel-Panomorph-Kameras ausgestattet, die für 2D-hemisphärische, 3D-stereoskopisch-hemisphärische oder 360 x 360 sphärische Erfassung und Betrachtung der Umgebung kalibriert sind. Das Kit verwendet Data-In-Picture-Technologie, sodass jedes seiner Video-Frames mit Daten aus einem breiten Spektrum von Sensoren angereichert werden kann, die kontextbezogene Informationen an KI und neuronale Netzwerke, Computer Vision und SLAM-Algorithmen liefern, um die visuelle Wahrnehmung von JOYCE zu verbessern.

Darüber hinaus bietet JOYCE Live-Streaming, damit Menschen nicht nur die Entwicklung der JOYCE-Fähigkeiten beobachten, sondern auch durch die Augen des Roboters sehen können, während er um die Welt reist, Fallschirm springt, an einer Geschäftskonferenz teilnimmt oder ein Computer Vision Labor besucht.

JOYCE ist ein Produkt des Immervision InnovationLab, dessen Mission lautet, die Entstehung neuer innovativer Lösungen zu beschleunigen und zur Entwicklung der nächsten Generation intelligenter Vision-Systeme für eine breite Palette von Industriegeräten beizutragen.

"Bei Immervision glauben wir fest an den Wert der Zusammenführung der Computer Vision-Gemeinschaft, um die Silos aufzubrechen, die den Innovationszyklus verlangsamen. Stattdessen wollen wir die Grenzen der maschinellen Wahrnehmung durch gezielten Wissensaustausch vorantreiben. Wir glauben, dass JOYCE dazu beitragen wird, hochinnovative Ansätze zur Lösung komplexer Herausforderungen der Industrie zu entwickeln", so Pascale Nini, President und CEO von Immervision.

Zu möglichen Anwendungsfällen zählen:

Steigerung der Leistung von Smart Home-Geräten wie Staubsaugern, Beleuchtungssystemen und Haushaltsgeräten

Verbesserung der optischen Technologien, um die Sicherheit des Fahrers beim assistierten Fahren und in autonomen Fahrzeugen zu gewährleisten

Verbesserung der Fähigkeit von Feuerwehrleuten, Personen und Objekte über Bäume hinweg zu erkennen und durch Rauch hindurch zu sehen

Optimierung der medizinischen Diagnostik zur besseren Erkennung von Krebstumoren oder anderen Erkrankungen auf einem CT-Scan

Erleichterte Früherkennung von Pflanzenkrankheiten und vieles mehr

Um die Fortschritte von JOYCE und die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft zu verfolgen, besuchen Sie JOYCE unter JOYCE.VISION, und folgen Sie ihr auf ihren sozialen Medien.

Über Immervision

Immervision ermöglicht intelligentes Sehen in jedem Gerät. Unsere Deep-Seeing-Technologie und unsere renommierten Experten in den Bereichen Weitwinkeloptik-Design und Bildverarbeitung ermöglichen es intelligenten Geräten, mit übermenschlichem Sehvermögen visuelle und kontextbezogene Daten in hoher Qualität zu erfassen. Wir erfinden, individualisieren und lizenzieren Weitwinkelobjektive und Bildgebungssoftware-Technologie für KI, maschinelles Sehen und Benutzeranwendungen von der Erfassung bis zur Anzeige auf dem Markt für Mobilgeräte, in der Automobil-, Roboter-, Sicherheits- und Konsumgüterbranche und in anderen Branchen. www.immervision.com

