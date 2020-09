Ex-Borealis-Chef Mark Garrett soll nach dem Willen der Staatsholding ÖBAG der neue Aufsichtsratschef des Öl- und Gaskonzerns OMV werden. Die ÖBAG schlägt Garrett für einen Einzug in das Kontrollgremium bei der OMV-HV am 29. September vor und bezeichnet ihn als "idealen Kandidat", um als AR-Vorsitzender in enger Kooperation mit dem Vorstand die Entwicklung der OMV zu begleiten.Garrett sei ein "international ...

