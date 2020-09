The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.09.2020ISIN NameCA0106791084 ALACER GOLD CORP.CA09609M1077 BLUEBIRD BATTERY MET.CA3004103055 EVERTON RESOURCESCA8525401037 STAGEZERO LIFE SCIENC.IT0003487029 UBI BANCA EO 2,50LU0378437684 C.S.-COM.EON.IND.U.ETF ILU0392495452 C.S.-MSCI JPN TRN U.ETF ILU0444605991 C.IB.E.L.S.D.1-3T.U.ETF ILU0444606023 C.-I.E.L.S.D.3-5T.U.ETF ILU0444606296 C.-I.E.L.S.D.5-7T.U.ETF ILU0444606379 C-I.E.L.S.D.7-10T.U.ETF ILU0444606452 C.I.E.L.S.D10-15T.U.ETF ILU1033694107 C.MSCI JAP.100P.D.HD EO IUS8274581003 SILVER BULL RES DL-,01