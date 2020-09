Boston (ots/PRNewswire) - Nasuni®, ein führender Anbieter von Cloud-Dateidiensten, veranstaltet Anfang Oktober die Nasuni CloudBound2020, eine kostenlose, zweitägige Online-Veranstaltung, bei der Tausende aus verschiedenen Ländern und Branchen zu interaktiven Expertensitzungen zusammenkommen, die greifbare Anhaltspunkte zur Beschleunigung des Wegs in die Cloud liefert.Zu den Hauptrednern gehören Tad Brockway, Corporate Vice President für Azure Networking and Storage bei Microsoft, der zum Thema "The Changing Data Center" sprechen wird, und Joel Reich, Vorstandsmitglied von Nasuni und ehemaliger Executive Vice President bei NetApp, der zum Thema "SaaS-ifying of file storage" sprechen wird. Microsoft ist ein strategischer Partner für die Konferenz.WER: Nasuni bietet eine SaaS-Plattform, die für die Cloud entwickelt wurdeund auf dem weltweit einzigen globalen Dateisystem basiert. Siekonsolidiert Network Attached Storage (NAS) und Dateiserversilos inCloud-Storage für unendliche Skalierbarkeit, integriertes Backup,Dateifreigabe und lokale Serverleistung, und das alles zur Hälfte derKosten herkömmlicher Dateiinfrastrukturen. Die Kundenliste von Nasuniumfasst Marktführer, Innovatoren und eine lange Liste von Fortune-200-,500- und 1000-Unternehmen.WAS: Nasuni CloudBound2020: Welcome to ModernFile Storage widmet sich derFortbildung und Ausstattung der heutigen IT-Führungskräfte mit den Toolsund dem Fachwissen aus der Praxis, die zur Modernisierung ihrerDateiinfrastruktur erforderlich sind. An der Veranstaltung nehmenIT-Führungskräfte und Entscheidungsträger in Schlüsselmärkten wieFertigung, Bauwesen, Öl und Gas, kreative Dienstleistungen, Technologie,Pharmazeutika, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und öffentlicheEinrichtungen teil.WARUM: Mehr denn je sind Unternehmen heute auf der Suche nach innovativenLösungen für die Verwaltung und Sicherung einer ständig zunehmendenMenge unstrukturierter Daten. Bei einer Fülle von verfügbarenCloud-basierten Lösungen kann es eine Herausforderung sein, die optimaleLösung zu finden. Nasuni CloudBound2020 wird den Teilnehmern helfen, dasDurcheinander zu entwirren, um zu verstehen, wie sie ihren Umgebungenund Unternehmen am besten einen Mehrwert bieten können.WIE: Nasuni CloudBound2020 wird spezielle Keynotes präsentieren und einevollständige Agenda mit interaktiven Branchen-, Geschäfts- undtechnischen Sitzungen, Diskussionsrunden von Top-Experten undMultiplikatoren sowie Präsentationen von Nasuni-Kunden bieten.Zusätzlich zu konkreten Angeboten zum Mitnehmen werden die Teilnehmerwichtige Gelegenheiten zum Networking erhalten.WANN: 6. Oktober von 07:00 bis 11:25 Uhr ET7. Oktober von 12:00 Uhr bis 16:25 Uhr ETWO: Die Nasuni CloudBound2020 wird online stattfinden. Weitere Informationenzu Programm und Anmeldung finden Sie auf unserer Website.Pressekontakt:Justine BoucherMetis Communicationsnasuni@metiscomm.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/391402/Nasuni_Logo.jpgOriginal-Content von: Nasuni, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137741/4709968