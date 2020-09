DJ Bundestag ebnet Weg für Corona-Hilfen für Kommunen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands Kommunen und Städte können mit Finanzhilfen vom Bund wegen der coronabedingten Ausnahmeausfälle rechnen. Der Bundestag stimmte am Abend mit breiter Mehrheit einer Änderung des Grundgesetzes zu, damit der Bund den Gemeinden finanziell unter die Arme greifen kann. Laut Bundestag stimmten 571 Abgeordnete mit Ja und 67 mit Nein. Auch gebilligt wurde ein die Grundgesetzänderung begleitender Gesetzentwurf zur finanziellen Entlastung der Kommunen, der die entsprechenden einfachgesetzlichen Regelungen enthält.

Zur finanziellen Entlastung von Städten und Gemeinden ist geplant, dass die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf bis zu 74 Prozent angehoben wird. Um auszuschließen, dass damit eine Bundesauftragsverwaltung eintritt, wird eine Ergänzung im Grundgesetz vorgenommen. Demnach würde in diesem Fall die Bundesauftragsverwaltung erst dann greifen, wenn der Bund 75 Prozent oder mehr der Ausgaben trägt - und nicht schon ab der Hälfte der Ausgaben wie bisher geregelt.

Mit der Einfügung eines neuen Artikels soll zudem ermöglicht werden, dass den Kommunen und Städten in diesem Jahr einmalig die erwarteten Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen werden können. Daran sollen sich Bund und Länder beteiligen. Für den Bund geht es nach früheren Angaben um Mehrausgaben von rund 6,1 Milliarden Euro. Der entsprechende Artikel soll am 31. Dezember 2020 wieder außer Kraft treten.

Der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bernhard Daldrup, sprach von einer "beispiellosen Entlastung der Kommunen". Der Bund erstatte gemeinsam mit den Ländern die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle der Kommunen in Höhe von rund 12 Milliarden Euro. Des Weiteren entlaste der Bund die Kommunen dauerhaft und strukturell bei den Sozialausgaben. Die neuen Bundesländer erhielten zudem ab 2021 zusätzlich rund 350 Millionen Euro jährlich. "Dadurch haben die Kommunen dauerhaft rund 4 Milliarden Euro jährlich mehr in der Kasse", betonte Daldrup.

