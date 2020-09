München (ots) - Oliver Vogel tritt am 01.02.2021 als Geschäftsführer in die W&B Television GmbH & Co. KG ein. Er verstärkt damit den Geschäftsbereich LEONINE Production. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung, Akquisition und Produktion von Fernsehprojekten für den deutschen und den internationalen Markt. Seine Aufgabe ist es den weiteren Wachstumsprozess der LEONINE Tochtergesellschaft zu unterstützen. In seiner neuen Funktion berichtet Oliver Vogel an die Co-Founder und Chief Production Officers der LEONINE Holding, Quirin Berg und Max Wiedemann.Quirin Berg sagt: "Oliver Vogel ist ein herausragender Produzent und Manager. Er steht für eine enorme Bandbreite erfolgreicher Projekte mit großer Qualität. Wir schätzen Oliver seit vielen Jahren persönlich sehr als Kollegen, der mit großer Energie, Professionalität, Pioniergeist und Charme agiert. Es macht große Freude nun mit ihm gemeinsam die nächste Etappe von W&B Television und LEONINE anzugehen."Max Wiedemann sagt: "Unsere Stärken ergänzen sich perfekt. Gemeinsam werden wir die Zusammenarbeit der verschiedenen Produktionsunternehmen im Bereich der Fiction über LEONINE hinweg noch enger verzahnen und hoffentlich viele spannende Projekte zum Leben erwecken."Oliver Vogel sagt: "Die W&B Television ist seit vielen Jahren eines der erfolgreichsten und spannendsten Unternehmen der Medienbranche. Als Geschäftsführer in diese Firma einzusteigen fühlt sich für mich an wie ein Ritterschlag. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung, vor allem aber über die Zusammenarbeit mit Quirin Berg und Max Wiedemann. Die eröffnet für mich auch im Zusammenspiel mit LEONINE eine internationale Perspektive."Oliver Vogel ist einer der führenden Fiction-Produzenten Deutschlands, der in seiner langen Karriere beeindruckende Erfolge erzielt hat. Er war in den vergangenen 12 Jahren zunächst als Produzent bei der Bavaria Fernsehproduktion GmbH, ab 2010 als Geschäftsführer bei der Colonia Media und ab 2014 als Executive Vice President Programming bei der Bavaria Fernsehproduktion GmbH tätig. Seit 2017 war er Chief Creative Officer der Bavaria Fiction GmbH und verantwortete dort Produktionen wie die international erfolgreiche Sky-Serie "Das Boot", die unter anderem mit dem GQ Award, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Kamerapreis, dem Bayerischen Fernsehpreis, dem österreichischen Fernseh- und Filmpreis Romy, dem New York TV & Film Award, dem Magnolia Award des Shanghai TV Festival und dem Golden Nymph Award des Monte Carlo TV Festival ausgezeichnet wurde. Außerdem produzierte er unter anderem die erfolgreichen ARD-Serien "In aller Freundschaft", "Tierärztin Dr. Mertens" und "Rentnercops" sowie die ZDF-Serien "Soko Stuttgart", die Daily Soap "Herzflimmern" und "Dr. Klein", für die er 2019 im Rahmen des Deutschen Schauspielpreises mit dem Deutschen Fairnesspreis für die Darstellung von Diversität in Film und Fernsehen ausgezeichnet wurde. Zu den TV-Reihen, die er produzierte, gehören "Dengler" für das ZDF und "Käthe und ich" für die ARD. Sein TV-Movie "Schnitzel für alle" wurde mit dem Deutschen Comedy Preis ausgezeichnet.Über LEONINE:LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Unternehmen wurde 2019 durch den Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und W&B Television gebildet.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und co-produziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE, zu denen Wiedemann & Berg Film, W&B Television, i&u TV, Odeon Film und Odeon Entertainment gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über Wiedemann & Berg:2003 gründeten Quirin Berg und Max Wiedemann die Wiedemann & Berg Film, 2010 folgte die Gründung der W&B Television. Beide Firmen sind seit Januar 2020 Teil von LEONINE.Zu den über 120 Produktionen zählen der Oscar-prämierte Kinofilm "Das Leben der Anderen", der zweifach Oscar-nominierte "Werk ohne Autor" sowie zahlreiche Nummer-1-Hits wie "Männerherzen", "Who am I", "Vaterfreuden" oder "Willkommen bei den Hartmanns" sowie eine Vielzahl an Fernsehprojekten wie die Kultserie "4 Blocks" (TNT Serie), "Der Pass" (Sky) oder das erste deutsche Netflix Original "Dark", das gerade von der führenden US-Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" zur beliebtesten Netflix Original Serie der Welt gewählt wurde.Die Bandbreite von großem Kino, linearem Fernsehen und High-End-Drama für Streaming-Partner, kontinuierlich große Besucher- und Zuschauerzahlen, der Focus auf Qualität und Pioniergeist, die Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen und ein großartiges Team haben Wiedemann & Berg zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser in Deutschland gemacht - nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Bambi, Bayerischer Fernsehpreis, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Filmpreis, Goldene Kamera, Goldene Nymphe, Grimme-Preis, GQ Award, Europäischer Filmpreis, Hollywood Reporter Award, LA Critics Award, Magnolia Award, Rockie Award, Academy Award, BAFTA, César, Romy und Golden Globe.