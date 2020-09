Im Einkauf liegt der Gewinn!: Glücksfall für Anleger! Aktie wird zum Super-Schnäppchen! Sofort zuschlagen, denn anstehende News ändern alles

Anzeige / Werbung

Jetzt kommt wieder Bewegung in unseren Goldfavorit aus dem Yukon!

RÜCKBILICK: Ende Juli hatten wir Ihnen zum ersten Mal unsere nächste Goldrakete Triumph Gold (WKN: A2DK8F/ DE: 8N61) vorgestellt. Die Neuvorstellung hatte voll eingeschlagen, der Kurs legte innerhalb kurzer Zeit um 50% zu!

AUSBLICK: Das Beste jedoch für Sie als Anleger ist, dass der Kurs im Zuge der aktuellen Konsolidierung bei den Goldaktien wieder exakt auf das Ausgangsniveau zurückgekommen ist. Und das obwohl das Unternehmen in der Zwischenzeit großartige News und eine Finanzierung vermeldet hat.

Zudem stehen richtungsweisende Meldungen von den jüngsten Bohrungen an, von denen jede zu einer Neubewertung führen kann! Triumph Gold kaufen Sie aktuell zu Top-Preisen ein! Lassen Sie sich diese Kurse nicht entgehen!

Kein geringerer als Value-Investorenlegende Warren Buffet, der erst kürzlich mit Barrick Gold begonnen hat, in den Goldsektor zu investieren, weist immer wieder auf Folgendes hin:

"Price is what you pay. Value is what you get."

Heißt nichts anderes, als dass Sie aktuell bei Triumph Gold zum gleichen Preis deutlich mehr Value erhalten als noch vor einigen Wochen und Monaten. Nutzen Sie diese Chance, denn basierend auf der gestrigen Pressemitteilung kann man sich in der nächsten Zeit auf zahlreiche News und Bohrergebnisse gefasst machen, die den Kurs im Erfolgsfall wieder deutlich über das Jahreshoch treiben können!

Bestätigte Ressource von über 2 Mio. Unzen dürfte massiv ansteigen!

Bei Triumph Gold (WKN: A2DK8F/ DE: 8N61) handelt es sich um einen Projektentwickler, der sich derzeit auf sein 100%iges Freegold Mountain Project im äußerst ertragreichen Yukon konzentriert. Seit dem Erwerb des Grundstücks durch Triumph Gold im Jahr 2006 wurden mehr als 20 mineralisierte Zonen identifiziert.

Quelle: Triumph Gold

Das über eine Straße zugängliche Freegold Mountain Gold-Kupfer-Projekt mit einer Größe von ca. 200 km² befindet sich in der Dawson Range, etwa 70 km nordwestlich von Carmacks, im Yukon Territory.

Das Gebiet ist eine der ertragsreichsten und bergbaufreundlichsten Gegenden im Nordwesten Kanadas. Aktuell bekommt das Gebiet jede Menge Aufmerksamkeit, denn mit Victoria Gold hat es dort jüngst die nächste Firma vom Explorer zum Gold-Produzenten geschafft!

Und jetzt halten Sie sich bitte fest: das Unternehmen verfügt bereits jetzt über eine Ressource in Höhe von 2.086.000 Unzen Goldäquivalent. Dies entspricht zum aktuellen Goldkurs von etwa 1.950 USD einem Gesamtwert von mehr als 4 Mrd. USD.

Doch diese Ressource dürfte schon bald Makulatur sein! Denn Triumph Gold hat am 1. August dieses Jahres sein vollständig finanziertes Explorationsprogramm beim Freegold Mountain Project begonnen und wie gerade bekanntgegeben wurde nun bereits den feldbasierten Teil des Programms erfolgreich abgeschlossen!

Hier geht es zur Pressemitteilung:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12943336-triumph-gold-announces-completion-of-the-2020-field-campaign-at-freegold-mountain-project-yukon

Zu den Explorations-Highlights gehören u.a.:

• Bohrtest einer Anomalie, die durch das kürzlich durchgeführte 3D-Magnetinversionsmodell in der Keirsten-Zone identifiziert wurde und gut sulfidierte und magnetische Porphyr-Kupfer-Gold-Alteration und Mineralisierung schneidet

• Bohrtest einer Anomalie, die durch das kürzlich durchgeführte 3D-Magnetinversionsmodell mit Bohrlochbeschränkung bei Revenue East identifiziert wurde und veränderte Gesteine schneidet, die sichtbares Gold, Chalkopyrit, Arsenopyrit, Bismuthinit, Molybdänit und Scheelit enthalten

• Eröffnungsbohrungen in Keirsten South, mehr als einen Kilometer südlich der Keirsten-Zone, die neue und prospektive kupferhaltige Gesteine kreuzen, die ebenfalls mit der Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierung zusammenhängen;

• Probenahme von neuem Grundgestein, das durch den laufenden Goldabbau in Happy Creek freigelegt wurde, wobei pyritisches plutonisches Gestein mit Chalkopyrit entdeckt wurde

• Bohrung innerhalb des Irene-Goldstar-Epithermalkorridors, wobei mehrere breit mineralisierte Zonen aufgedeckt wurden, die Arsenopyrit und lokale Spuren von Chalkopyrit, Sphalerit und Bleiglanz in Schiefern und Gneis enthalten

• Schnittpunkt der hochgradigen epithermischen Goldstar-Vene etwa 50 vertikale Meter unterhalb der zuvor getesteten Ausdehnung der Vene, was bedeutet, dass die Goldstar-Vene bis mindestens 100 Meter nach unten abfällt

Alle Gesteins- und Bohrproben sind bereits im Labor! Das wird spannend!

Wie sie wissen, kann jede Entdeckung die Aktie durch die Decke schiessen!

Wie Sie sehen wurde an mehreren Fronten gleichzeitig gearbeitet. Die Gesteins- und Bohrkernproben wurden bereits zur Analyse eingereicht, erste Ergebnisse werden schon in Kürze erwartet! Kommen Sie einer möglichen Kursexplosion zuvor und positionieren Sie sich jetzt in der Aktie, denn sobald die ersten Top-Ergebnisse veröffentlicht werden, dürfte es erneut zu spät sein! Aktuell bekommend sie die Aktie wieder zum Schnäppchen-Preis!

Quelle: Triumph Gold

ACHTUNG: Achten Sie auf den Kommentar von Jesse Halle, dem Verantwortlichen für die Exploration! Wer hier zwischen den Zeilen liest, kann schon erahnen, dass man gute Ergebnisse erwartet!

"Das Freegold Mountain Projekt zeigt sein Potenzial mit jedem weiteren Bohrloch und jeder neuen Oberflächenexposition und zeigt Veränderungen und Mineralisierungen, die einem die Augen öffnen. Ich freue mich auf die Testergebnisse und auf ein erweitertes Explorationsprogramm im Jahr 2021."

425g / t Gold sind nichts anderes als ein Game Changer

Neben den drei bereits bestehenden Ressourcen fokussiert sich Triumph nun auf Gebiete, bei denen sehr hohe Mineralisierungen (sog. High Grades bzw. Bonanza-Grade) vermutet werden. Diese hochgradigen Zonen haben das Potential die bereits bestehende Resource von über 2 Mio. Unzen Goldäquivalent nochmals drastisch zu erhöhen.

Exemplarisch ist der epithermische Gold-Silber-Korridor Irene-Goldstar eine 3,7 Kilometer lange Zone mit Gold- und Basismetallanreicherung parallel zum Trend des Big Creek-Verwerfungssystems (siehe Grafik oben). Die geochemischen Ergebnisse der Bohrungen in der Irene-Zone im Jahr 2018 zeigten Ähnlichkeiten mit den historischen hochgradigen Gold-, Silber-, Kupfer-, Blei-, Zink- und Antimon-Werten der Vindicator-Zone über 2000 Meter südöstlich.

Eine Stichprobe aus der Vindicator Zone aus dem Jahr 2006 ergaben sensationelle 425 g / t Gold und 321 g / t Silber. Letztes Jahr ergab eine Stichprobe aus dem gleichen Gebiet 93,8 g / t Gold und 1108 g / t Silber.

Diese Werte sind mehr als vielversprechend und zeigen bereits jetzt das erhebliche Potential auf. Bei Irene-Goldstar erwarten wir daher auch weiterhin extrem positive Ergebnisse, die das Potenzial eines umfangreichen Systems hervorheben dürften. Das wäre bereits ein Volltreffer und würde zu einer massiven Aufwertung der Gesellschaft führen.

Bei diesem Weltklasse-Gold-Explorer zahlen Sie anstatt 1.900 nur knapp 15 USD pro Unze !!!

Und nun schauen Sie sich bitte die folgende Tabelle an:

Quell: SNL Financial

Natürlich kann man den Enterprise Value pro Unze Gold nicht mit dem aktuellen Goldpreis vergleichen, aber dennoch kann man in dieser Tabelle sehr gut erkennen, das die aktuelle Bewertung von Triumph Gold mit gerade mal 15 USD pro Unze im Boden massiv zu niedrig ist. Der Schnitt all dieser Gesellschaften liegt bei 37 USD, also mehr als doppelt so hoch!

Viel wichtiger jedoch in diesem Zusammenhang: mit den Ergebnissen des neuen Bohrprogramms dürften sich die Ressourcen brutal ausweiten und die Bewertung im Branchenvergelich nochmals signifikant günstiger werden!

Diese Punkte sprechen klar für einen Kauf von Triumph Gold Corp.!!!

Unser Fazit: Triumph Gold besitzt einen gewaltigen Goldhebel und ist aktuell wieder zu Schnäppchen-Preisen zu haben! Schlagen Sie zu!

Triumph Gold (WKN: A2DK8F/ DE: 8N61) bietet Ihnen das Potential auf einen echten Vervielfacher. Das überragende Freegold Mountain Projekt befindet sich im berühmten Goldgürtel des Yukon im nordwesten Kanadas. Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und ist von einer Reihe der Big Player umgeben.

Der Victoria Gold Aufstieg vom Explorer zum Produzenten zeigt was Triumph Gold in diesem Gebiet erreichen kann. Victoria besitzt bereits eine Kapitalisierung von über 650 Mio. Euro, wobei in unseren Augen Triumph Gold langfristig sogar mehr Potential als Victoria besitzt. Doch Triumph ist gerade mal mit 25 Mio. Euro bewertet!

Dabei beruht im Gegensatz zu vielen anderen Goldaktien bei Triumph nichts auf dem Prinzip Hoffnung, sondern es existiert bereits eine enorme Ressource von über 2 Mio. Unzen Goldäquivalent in Wert von mehr als 4 Mrd. USD.

Mit den beiden jüngsten Privat-Platzierungen über insgesamt 6 Mio. CAD ist die Kasse prall gefüllt um die Bohrprogramme zu finanzieren. Hier sehen wir sehr großes Potential, das Triumph es schaffen wird, zusätzliche High Grade Vorkommen zu erschließen. Eine signifikante Ressourcenerweiterung wäre dann die Folge.

Nicht nur wir und viele weitere institutionellen Investoren sind von Triumph voll und ganz überzeugt, sondern auch einer der absoluten Big Player im Gold Business. Newmont Mining hält 15% an Triumph, das gleicht mehr als einem Ritterschlag und zeigt das enorme Potential in diesem extrem unterbewerteten Wert.

Enthaltene Werte: US6516391066,CA8968121043