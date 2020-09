Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1845 Dollar und damit so viel wie am späten Vorabend.Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0768 wenig verändert. Ein US-Dollar kostet derweil 0,9086 Franken.Vor dem Wochenende stehen eher wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...