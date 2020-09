DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Respekts vor den alten Menschen geschlossen.

TAGESTHEMA

Covestro steht möglicherweise vor einer Übernahme. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüft das Private-Equity-Unternehmen Apollo eine Übernahme des Werkstoffherstellers für 10 Milliarden Dollar. Die in New York ansässige Investmentfirma habe sich in den vergangenen Wochen mit Covestro in Verbindung gesetzt, heißt es weiter. Die Beratungen befänden sich in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, dass sie zu einer Transaktion führen werden, so Bloomberg. Man habe den Artikel zur Kenntnis genommen, so ein Sprecher von Covestro. "Wir stehen in einem laufenden Dialog mit Marktteilnehmern. Derzeit befinden wir uns nicht in einer Übernahmediskussion mit Apollo." Im nachbörslichen Handel stieg die Covestro-Aktie um 12 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Grenke AG, Stellungnahme von Vorstand und

Aufsichtsrat sowie Analysten-/Investoren-Call

zu Vorwürfen von Betrug, Bilanzfälschung und

Geldwäsche durch die Researchfirma Viceroy

DIVIDENDENABSCHLAG

Mühlbauer: 1,50 EUR Regenbogen: 0,08 EUR

INDEX-ÄNDERUNG

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Shop Apotheke - Wacker Chemie + HERAUSNAHME - Rocket Internet - RTL SDAX + NEUAUFNAHME - Global Fashion Group - Medios - Rocket Internet - RTL - Secunet Security Networks + HERAUSNAHME - Atoss Software - Bertrandt - Shop Apotheke - Steinhoff - Wacker Chemie EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Vonovia - Adyen - Kone - Pernod Ricard - Prosus + HERAUSNAHME - Fresenius - BBVA - Orange - Societe Generale - Telefonica STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Adyen + HERAUSNAHME - Santander STOXX-600 + NEUAUFNAHME - ADO Properties - Varta - Stadler Rail - Nel - Inwit - Fresnillo - Soitec - Dino Polska - Beijer Ref AB - Londonmetric Property - JDE Peet S - Masmovil Ibercom - Softwareone Holding - Corbion - AF Poyry + HERAUSNAHME - Fraport - Hochtief - Tui - Christian Dior - Greggs - Loomis - Mapfre - Vistry Group - Great Portland Estates - Redrow - Easyjet - Neles - TGS-Nopec Geophysical - Micro Focus International - Old Mutual Swiss Market Index SMI + NEUAUFNAHME - Partners Group + HERAUSNAHME - Adecco

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise August ROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-1,7% gg Vj - US 14:30 Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -164,2 Mrd USD zuvor: -104,2 Mrd USD 16:00 Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) PROGNOSE: 75,4 zuvor: 74,1

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.203,00 -0,15 S&P-500-Indikation 3.357,25 -0,03 Nasdaq-100-Indikation 11.115,50 0,32 Nikkei-225 23.350,50 0,13 Schanghai-Composite 3.293,27 0,70 +/- Ticks Bund -Future 174,13 1 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.208,12 -0,36 DAX-Future 13.222,00 0,20 XDAX 13.222,06 0,20 MDAX 27.622,17 -0,25 TecDAX 3.100,83 -0,53 EuroStoxx50 3.316,57 -0,67 Stoxx50 2.998,38 -0,60 Dow-Jones 27.901,98 -0,47 S&P-500-Index 3.357,01 -0,84 Nasdaq-Comp. 10.910,28 -1,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,12 +15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag zunächst kaum verändert erwartet. Im Fokus steht der große Verfalltermin am Terminmarkt. Am Mittag verfallen zunächst die Futures und Optionen auf die Indizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Mit Blick auf das Wochenende ist auf Grund des Schlagzeilenrisikos über steigende Fallzahlen der Corona-Pandemie eine erhöhten Abgabebereitschaft im Tagesverlauf nicht auszuschließen.

Rückblick: Während die Aktien lange Zeit von der expansiven Geldpolitik profitierten, legen die Notenbanken mit Blick auf die jüngst nicht mehr zielwirksame Zinspolitik hier erst einmal eine Pause ein. Die Zinsen werden damit zwar noch lange niedrig bleiben, was gut für die Unternehmen ist. Positive Impulse der Notenbanken sind aber erst einmal nicht in Sicht. Die Fed hatte am Vorabend wie erwartet das Zinsniveau und den Umfang der Anleihekäufe bestätigt. Für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield ging um 10 Prozent nach unten. Kurzfristig belastend ist zum einen, dass der Gewerbeimmobilienkonzern eine Kapitalerhöhung (KE) in Höhe von 3,5 Milliarden Euro plant. Aber auch die Aussicht, dass bei der Ausschüttung eingespart werden soll, kommt bei den Aktionären nicht gut an.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 2,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen übernimmt das Geschäft der Lieferplattform Glovo in Lateinamerika für bis zu 230 Millionen Euro. Damit stärke Delivery Hero seine Marktstellung in Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik weiter, so die Citi-Analysten. Weiterhin sehr volatil handelte die Aktie von Grenke, nach dem Absturz der vergangenen Tage legte sie um 33 Prozent zu. Im späten Handel kamen die mit Spannung erwarteten Aussagen von Wolfgang Grenke, Gründer und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Grenke. Er nahm Stellung zum Franchisesystem und damit zu Vorwürfen von Viceroy Research gegen ihn persönlich und das Unternehmen. Die Aktie von Fraport schloss 5,8 Prozent im Plus, nachdem die Analysten von Berenberg ihr Votum auf Kaufen hochnahmen. Bei Cenit (plus 3,5 Prozent) stieg die Beteiligungsgesellschaft Primepulse mit einer Beteiligung von 10 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Covestro stieg um 12 Prozent, nachdem Bloomberg unter Berufung auf Kreise von einer möglichen Übernahme des DAX-Unternehmens durch den Finanzinvestor Apollo berichtet hatte. Grenke stiegen um 3,8 Prozent. Unternehmens-Gründer und -Großaktionär Wolfgang Grenke hat das von dem Short-Seller Viceroy kritisierte Franchisesystem verteidigt. Für Traton ging es um 9,6 Prozent abwärts. Wie das Unternehmen mitteilte, will sie die vollständige Integration der MAN SE erst 2021 weiter vorantreiben.

USA / WALL STREET

Leichter - Das Handelsumfeld war von starken Schwankungen gekennzeichnet. Erneut blieb der technologielastige Nasdaq hinter den anderen Indizes auffällig zurück. Die Anleger zeigten sich enttäuscht vom Ausblick der US-Notenbank. Auch ein staatliches Hilfspaket scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Die Aktien des Büroausstatters Herman Miller stiegen um 33,5 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigener Aussage in seinem ersten Geschäftsquartal zwar den Trend zur Heimarbeit zu spüren bekommen, dank Kostensenkungen aber ein höheres Ergebnis erzielt. Zudem soll die Dividendenzahlungen wieder aufgenommen werden. Biontech stiegen um 1,1 Prozent. Das Unternehmen erweitert über den Zukauf einer Produktionsstätte die globalen Produktionskapazitäten für den Covid-19-Impfstoff. Die Aktie von First Solar knickte um 11,1 Prozent ein. Der Walmart-Erbe Lukas Walton hat 40 Prozent seines Anteils veräußert und plant einen großen Teil des restlichen Besitzes für Wohlfahrtszwecke aufzuwenden. Dave & Buster's rutschten um 26 Prozent ab, nachdem das Unternehmen vor einem möglichen Konkurs gewarnt hatte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1851 +0,05% 1,1845 1,1820 +5,7% EUR/JPY 124,23 +0,11% 124,09 123,86 +1,9% EUR/CHF 1,0768 +0,02% 1,0766 1,0751 -0,8% EUR/GBP 0,9147 +0,18% 0,9130 0,9124 +8,1% USD/JPY 104,80 +0,03% 104,77 104,78 -3,7% GBP/USD 1,2959 -0,10% 1,2972 1,2958 -2,2% USD/CNH 6,7511 -0,05% 6,7545 6,7629 -3,1% Bitcoin BTC/USD 10.917,76 -0,347 10.955,76 10.854,76 +51,4%

Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesgewinnen schwächer, der Dollarindex gab 0,3 Prozent nach. Der Euro notierte bei 1,1846 Dollar gegenüber 1,1766 am Donnerstagmorgen, war aber auch schon bis unter 1,1740 gefallen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,26 40,97 +0,7% 0,29 -28,0% Brent/ICE 43,57 43,30 +0,6% 0,27 -29,4%

Die Ölpreise legten nach einem kleinen Rücksetzer wieder zu. Stützend wirkte, dass die OPEC und ihre Verbündete an den vereinbarten Produktionskürzungen festhalten wollen. Zuletzt wurden die Preise auch von unerwartet niedrigen Lagerbeständen in den USA getragen sowie der Hurrikan-Saison im Golf von Mexiko. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI gewann 2,3 Prozent auf 41,07 Dollar, Brent stieg um 2,6 Prozent auf 43,42 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.952,16 1.942,60 +0,5% +9,56 +28,7% Silber (Spot) 27,07 27,08 -0,0% -0,01 +51,6% Platin (Spot) 942,38 943,00 -0,1% -0,63 -2,3% Kupfer-Future 3,09 3,07 +0,8% +0,02 +9,5%

Der Goldpreis gab etwas nach. Hier lastete auch die Wahrnehmung, dass die US-Notenbank nicht taubenhaft genug gewesen sei. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,8 Prozent auf 1.948 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 267.773 angegeben - ein Plus von 1.916 seit dem Vortag.

BELARUS

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat eine Schließung der Grenzen zu Polen und Litauen angekündigt. Die beiden EU-Länder seien kurz davor, einen Krieg anzufangen, sagte Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag. "Darum sind wir gezwungen, die Armee von den Straßen abzuziehen, die Hälfte der Armee in Kampfbereitschaft zu versetzen und die Grenzen nach Westen zu schließen, vor allem nach Litauen und Polen", sagte er demnach.

US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

- Das FBI hat sich besorgt gezeigt, dass vor der US-Präsidentschaftswahl die gewalttätigen Konfrontationen zwischen verfeindeten politischen Gruppen zunehmen könnten. Der Direktor der Bundespolizei, Christopher Wray, sagte am Donnerstag in einer Kongressanhörung in Washington, seine Behörde sei beunruhigt über die gewachsenen Spannungen auf den Straßen und Gruppierungen, die Proteste "kapern", um zur Gewalt anzustacheln.

- Twitter verstärkt seinen Schutz der Nutzerkonten von Politikern und Journalisten. Die Konten sollten während der Wahl "ungefährdet und sicher" bleiben, erklärte das Sicherheitsteam des Unternehmens am Donnerstag. Der Kurzbotschaftendienst wird dazu den Angaben zufolge seine Systeme zur Entdeckung und Vereitelung von Hackerangriffen modernisieren.

DELIVERY HERO

baut seine Position in Asien aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird der Lieferdienst Foodpanda auf dem japanischen Markt in anfangs sechs Städten - Kobe, Yokohama, Nagoya, Sapporo, Fukuoka und Hiroshima - starten. Seine Präsenz in Japan will Delivery Hero kontinuierlich ausbauen.

GRENKE

Gründer und -Großaktionär Wolfgang Grenke hat das von dem Short-Seller Viceroy Research kritisierte Franchisesystem des MDAX-Konzerns verteidigt. In seinen Anfang der Woche veröffentlichten Anschuldigungen gegen Grenke moniert Viceroy, hinter dem der britische Investor Fraser Parring steht, unter anderem die "intransparente" Praxis von Grenke, Franchisenehmer zu übernehmen.

S&P hat Grenke auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt. Die Analysten erklärten, sie seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die Stichhaltigkeit der Vorwürfe zu beurteilen. "Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Anschuldigungen, ob sie wahr sind oder nicht, das Potenzial haben, Grenkes kurzfristige Aktivitäten zu stören. Dazu gehören mögliche Auswirkungen auf seinen Ruf, seine Geschäfte und seine Liquiditäts- und Finanzierungslage", teilte S&P weiter mit.

QIAGEN

verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die verbliebenen 80,1 Prozent der Anteile an NeuMoDx Molecular, einem Entwickler von Diagnostikinstrumenten, für 248 Millionen US-Dollar in bar erworben. Mit der Übernahme will das Unternehmen sein Portfolio an automatisierten molekularen Testlösungen auf Basis der PCR-Technologie ausbauen.

TRATON

Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre beim Lkw-Bauer MAN ist für dieses Jahr vom Tisch. Wie die Traton SE mitteilte, will sie die vollständige Integration der MAN SE erst 2021 weiter vorantreiben. Zunächst soll sich MAN auf die kürzlich angekündigte Neuausrichtung und die Bewältigung der Folgen aus der Corona-Pandemie konzentrieren.

LVMH

Der Streit zwischen LVMH und Tiffany um die Übernahme des US-Schmuckhändlers zieht weitere Kreise. Der französische Luxusgüterkonzern beantragte am Donnerstag bei einem US-Gericht, die Forderung Tiffanys nach einer Beschleunigung des entscheidenden Verfahrens über die Durchsetzung der Übernahmevereinbarung abzulehnen.

PEUGEOT / FIAT CHRYSLER

Die beiden Autobauer haben sich im Rahmen ihrer Fusion mit Exor, EFP/FFP, Bpifrance und DFG auf ein vorläufiges Verkaufsverbot ihrer Faurecia-Anteile verständigt. Der sogenannte Lock-up soll bis zum Ende des Zeitraums von sechs Monaten nach Abschluss der angestrebten Transaktion der 46-prozentigen Faurecia-Beteiligung von PSA Group an Stellentis dauern.

OMV

bekommt einen neuen Chefkontrolleur. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Wolfgang C. Berndt seinen Rückzug als Aufsichtsratsvorsitzender und als Mitglied des Gremiums zur Hauptversammlung 2020 angekündigt. An seiner Stelle soll Mark Garrett, ehemaliger CEO der Borealis AG, in den Aufsichtsrat gewählt werden. Er sei von der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) nominiert worden.

