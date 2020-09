DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Respekts vor den alten Menschen geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Werkstoffhersteller Covestro steht möglicherweise vor einer Übernahme. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüft das Private-Equity-Unternehmen Apollo eine Übernahme des Werkstoffherstellers für 10 Milliarden Dollar. Die in New York ansässige Investmentfirma habe sich in den vergangenen Wochen mit Covestro in Verbindung gesetzt, heißt es weiter.

Die Beratungen befänden sich in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, dass sie zu einer Transaktion führen werden, so Bloomberg. "Man habe den Artikel zur Kenntnis genommen", so ein Sprecher von Covestro. "Wir stehen in einem laufenden Dialog mit Marktteilnehmer. Derzeit befinden wir uns nicht in einer Übernahmediskussion mit Apollo."

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -164,2 Mrd USD zuvor: -104,2 Mrd USD 16:00 Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) PROGNOSE: 75,4 zuvor: 74,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.357,50 -0,02% Nasdaq-100-Indikation 11.116,00 +0,32% Nikkei-225 23.344,08 +0,11% Hang-Seng-Index 24.442,05 +0,42% Kospi 2.409,19 +0,13% Shanghai-Composite 3.306,08 +1,09% S&P/ASX 200 5.882,30 -0,02%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz ausmachen. Die Vorgaben aus den USA sind negativ, gleichwohl geht es an einigen Börsen der Region aufwärts. So etwa in China. Händler sprechen von wachsender Zuversicht, was die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Coronavirus-Krise angeht. Analysten der Citi warnen indessen vor zu viel Optimismus bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19. Citi befürchtet ein Wiedererstarken der Pandemie im Herbst und Winter. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger ausgewählte chinesische Pharmawerte zukaufen. Namentlich empfiehlt die Bank Hansoh Pharma, deren Aktie in Hongkong um 1,3 Prozent steigt, und Sino Biopharm, für die es um nur 0,1 Prozent aufwärts geht. In Tokio zeigt sich der Nikkei-225-Index gut behauptet. Gebremst wird der japanische Aktienmarkt neben Zweifeln an der Erholung der Wirtschaft erneut vom starken Yen, der die Aktien des Autosektors von ihren Tageshochs zurückkommen lässt. Unter anderem liegen Honda nur noch 0,7 Prozent vorne, nachdem sie anfangs über 2 Prozent zugelegt hatten. Bei Suzuki schrumpft das Plus auf 1,2 Prozent. Aktien von Telekommunikationsunternehmen geraten deutlicher unter Druck. Ursächlich ist ein Bericht, wonach der neue Ministerpräsident Suga der Branche Gebührensenkungen vorschreiben will. Suga hatte in der Vergangenheit immer wieder die Preispolitik der Mobilfunkanbieter kritisiert. KDDI fallen um 4,2 Prozent und NTTDocomo um 3,2 Prozent. Auch in Seoul tut sich der Markt mit einer Erholung von den Vortagesverlusten schwer. Indexschwergewicht Samsung bremst den Markt mit einem Minus von 0,5 Prozent. SK Hynix liegt dagegen 1,2 Prozent im Plus. Gewinnmitnahmen drücken im Automobilsektor Kia Motors um 1,8 Prozent. Hyundai Motor büßen 1,6 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Sonoma Pharma schossen um 18,7 Prozent nach oben, nachdem ein Flächendesinfektionsmittel des Unternehmens im Rahmen der Corona-Pandemie von der kanadischen Gesundheitsbehörde zugelassen worden war. Derweil hat die Restaurantkette J. Alexander das Schlimmste überstanden, wie CEO Mark Parkey verkündete. Im dritten Geschäftsquartal wird das Unternehmen voraussichtlich wenigstens einen ausgeglichen, vielleicht sogar einen leicht positiven Cashflow erzielen. Im vierten Quartal hofft J. Alexander auf einen wöchentlichen positiven Cashflow von 400.000 bis 450.000 Dollar. Die Aktie sprang um 14 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.901,98 -0,47 -130,40 -2,23 S&P-500 3.357,01 -0,84 -28,48 3,91 Nasdaq-Comp. 10.910,28 -1,27 -140,19 21,60 Nasdaq-100 11.080,95 -1,48 -166,65 26,88 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mrd 1,08 Mrd Gewinner 1.167 1.852 Verlierer 1.836 1.153 Unverändert 97 96

Leichter - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vortag deutliche Verluste eingefahren. Das Handelsumfeld war von starken Schwankungen gekennzeichnet. Erneut blieb der technologielastige Nasdaq hinter den anderen Indizes auffällig zurück. Die Anleger zeigten sich enttäuscht vom Ausblick der US-Notenbank. Auch ein staatliches Hilfspaket scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Die Aktien des Büroausstatters Herman Miller stiegen um 33,5 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigener Aussage in seinem ersten Geschäftsquartal zwar den Trend zur Heimarbeit zu spüren bekommen, dank Kostensenkungen aber ein höheres Ergebnis erzielt. Zudem soll die Dividendenzahlungen wieder aufgenommen werden. Biontech stiegen um 1,1 Prozent. Das Unternehmen erweitert über den Zukauf einer Produktionsstätte die globalen Produktionskapazitäten für den Covid-19-Impfstoff. Die Aktie von First Solar knickte um 11,1 Prozent ein. Der Walmart-Erbe Lukas Walton hat 40 Prozent seines Anteils veräußert und plant, einen großen Teil des restlichen Besitzes für Wohlfahrtszwecke aufzuwenden. Dave & Buster's rutschten um 26 Prozent ab, nachdem das Unternehmen vor einem möglichen Konkurs gewarnt hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -1,2 0,14 -107,3 5 Jahre 0,27 -1,3 0,28 -165,7 7 Jahre 0,46 -1,0 0,47 -178,3 10 Jahre 0,69 -0,6 0,70 -175,4 30 Jahre 1,43 -3,2 1,46 -163,8

US-Staatsanleihen profitieren etwas von der Unsicherheit am Aktienmarkt. Die Zehnjahresrendite verlor bei steigenden Notierungen 0,6 Basispunkt auf 0,69 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1853 +0,1% 1,1845 1,1782 +5,7% EUR/JPY 124,25 +0,1% 124,09 123,47 +1,9% EUR/GBP 0,9147 +0,2% 0,9130 0,9096 +8,1% GBP/USD 1,2958 -0,1% 1,2972 1,2955 -2,2% USD/JPY 104,82 +0,0% 104,77 104,79 -3,6% USD/KRW 1161,31 -0,7% 1169,74 1172,81 +0,5% USD/CNY 6,7559 -0,1% 6,7657 6,7668 -3,0% USD/CNH 6,7508 -0,1% 6,7545 6,7665 -3,1% USD/HKD 7,7501 +0,0% 7,7500 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7315 +0,1% 0,7309 0,7287 +4,4% NZD/USD 0,6787 +0,6% 0,6748 0,6697 +0,8% Bitcoin BTC/USD 10.916,26 -0,4% 10.955,76 10.865,54 +51,4%

Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesgewinnen schwächer, der Dollarindex gab 0,3 Prozent nach. Der Euro notierte bei 1,1846 Dollar gegenüber 1,1766 am Donnerstagmorgen, war aber auch schon bis unter 1,1740 gefallen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,22 40,97 +0,6% 0,25 -28,1% Brent/ICE 43,57 43,30 +0,6% 0,27 -29,4%

Die Ölpreise legten nach einem kleinen Rücksetzer wieder zu. Stützend wirkte, dass die OPEC und ihre Verbündeten an den vereinbarten Produktionskürzungen festhalten wollen. Zuletzt wurden die Preise auch von unerwartet niedrigen Lagerbeständen in den USA getragen sowie der Hurrikan-Saison im Golf von Mexiko. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI gewann 2,3 Prozent auf 41,07 Dollar, Brent stieg um 2,6 Prozent auf 43,42 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.953,34 1.942,60 +0,6% +10,74 +28,7% Silber (Spot) 27,09 27,08 +0,1% +0,01 +51,8% Platin (Spot) 943,75 943,00 +0,1% +0,75 -2,2% Kupfer-Future 3,09 3,07 +0,8% +0,02 +9,5%

Der Goldpreis gab etwas nach. Hier lastete auch die Wahrnehmung, dass die US-Notenbank nicht taubenhaft genug gewesen sei. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,8 Prozent auf 1.948 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Die Zahl der weltweit verzeichneten Coronavirus-Infektionen ist über die Schwelle von 30 Millionen gestiegen. Bis Donnerstagabend wurden laut einer auf offiziellen Angaben beruhenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP insgesamt 30.000.062 Fälle diagnostiziert. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach auf 943.086.

US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

