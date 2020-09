In diesen Tagen stehen die Fahrzeugverkäufe des VW-Konzerns für den August an. Und das könnte die derzeit hoch spannende, offene Situation entscheiden, in der sich die Aktie befindet. Im ersten Halbjahr waren die Auslieferungen zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um 27,4 Prozent gefallen. Doch im Juli lag das Minus gegenüber Juli 2019 nur noch bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...