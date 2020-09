Das New Yorker Private-Equity-Haus Apollo Global Management hat weiteres Interesse am DAX-Konzern Covestro. Es hat den Konzern aus Leverkusen in den vergangenen Wochen wegen einer möglichen Übernahme mehrfach kontaktiert. Bloomberg berichtete dies am Donnerstagabend und löste damit einen starken Kursgewinn aus. Die Aktien von Coestro zogen um mehr als 13 ...

