Nachgebende Aktienkurse und ein schwächerer Dollarindex haben dem Goldpreis im frühen Freitagshandel zu einer leichten Erholung verholfen.Die am gestrigen Donnerstag gemeldeten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in Höhe von 860.000 haben jedoch gezeigt, dass der Arbeitsmarkt weiterhin unter Corona leidet. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Konjunkturhilfen durch die Fed ist somit relativ hoch. Von der japanischen Notenbank und der Bank of England waren zuletzt "taubenhaftere" Töne zu vernehmen. ...

