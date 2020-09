DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Verlauf. Der September-Kontrakt notiert 16 Punkte höher bei 13.238. Damit handelt er komfortabel innerhalb seiner jüngst ausgebildeten Handelsspanne zwischen 13.000 und 13.300 Punkten. Momentan sieht es nach Aussage eines technisch orientierten Händlers danach aus, dass er innerhalb dieser Spanne am Mittag verfällt. In den Handel gegangen war er mit 13.247,50 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.250 und das Tagestief bei 13.188,50 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 444 Kontrakte. Der Dezember-Kontrakt gibt um 24,50 Punkte auf 13.181 nach.

