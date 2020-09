Bengaluru , Indien (ots/PRNewswire) - - Die Cloud-fähige Plattform ermöglicht Dienstanbietern, durch digitale Partnerschaften die Einführung neuer Dienste über mehrere Domänen hinweg voranzutreiben, und einen potenziellen Markt von 582 Milliarden Dollar anzusprechenSubex, ein Pionier im Bereich Digital Trust, kündigte die Einführung seiner Partner Ecosystem Management Plattform an, die es Kommunikationsdienstleistern (Communication Service Providers, kurz CSPs) ermöglichen wird, die Erweiterung ihres Portfolios an digitalen Dienstleistungen zu beschleunigen. Die Plattform ermöglicht es den CSPs, ein wertorientiertes Partner-Ökosystem zu schaffen und die Markteinführungszeit für neue Dienstleistungen erheblich zu verkürzen, da sie damit verschiedene Partner identifizieren und schnell integrieren können. Sie wird auch durch Schaffung eines transparenten Partnerökosystems den Aufbau von Digital Trust zwischen CSPs und ihren Partnern ermöglichen.Die Telekommunikationsindustrie erlebt mit der höheren Akzeptanz digitaler Dienste einen Wandel im Verbraucherverhalten. In einem Bericht wurde erwähnt, dass 20-50% der Einnahmen einiger Betreiber aus nicht-traditionellen Diensten stammen. Dies macht Telekommunikationsunternehmen zweifellos dafür offen, neue Partner zu suchen, die im Ökosystem stark sind und ihre Einnahmen steigern können. Das "Partner Ecosystem Management" von Subex bietet CSPs eine domänenunabhängige Plattform für die nahtlose Zusammenarbeit mit Partnern in den Bereichen Content, Gaming, IoT, 5G, Gesundheitswesen und Fertigung sowie mit internen Ökosystempartnern wie Händlern, Wiederverkäufern usw. CSPs können die Partner auf der Grundlage verschiedener Leistungskennzahlen bewerten und ihre Leistung ganzheitlich überwachen. Die Plattform ermöglicht eine erhöhte Unternehmenstransparenz und Echtzeit-Zugriff auf Berichte und Dashboards, um auch unterwegs fundierte Entscheidungen treffen zu können.Das Partner Ecosystem Management von Subex hilft CSPs dabei, die steigenden Anforderungen von Seiten der Unternehmen und Verbraucher zu erfüllen. CSPs können nun neue Einnahmequellen erschließen und gleichzeitig bestehende Einnahmequellen besser nutzen. Subex ermöglicht es jedem CSP, zum Digital Service Provider zu werden.Rohit Maheshwari, Head of Strategy & Products, Subex, kommentierte diese Einführung wie folgt: "Mit der Einführung der Partner Ecosystem Management Plattform haben wir uns bemüht, der sich verändernden Marktdynamik und den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen, die im Begriff sind, ihr derzeitiges Angebot zu stärken und die in die 5G-Ära eintreten. Die Schaffung eines robusten digitalen Partner-Ökosystems ist notwendig, da Organisationen allein möglicherweise nicht über die erforderliche Infrastruktur, Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, um die Services zu liefern, die durch die Digitalisierung möglich werden. Subex Partner Ecosystem Management wird es CSPs ermöglichen, profitable Partnerschaften mit den richtigen Partnern einzugehen. Mit der Plattform können Unternehmen neuere Dienste und Technologien starten und gleichzeitig eine nahtlose Kundenerfahrung gewährleisten."Die Partner Ecosystem Management Plattform von Subex verwaltet den gesamten Lebenszyklus der Partner vom Onboarding bis zur Rechnungsstellung und Abrechnung. Die Suite setzt sich aus verschiedenen Lösungen zusammen. Dazu gehören: Partner Lebenszyklus-Management, Vertrags-Lebenszyklus-Management, Abrechnung für Digitale Serviceleistungen, Unternehmensabrechnung, Wholesale Billing & Routing und Roaming Abrechnungen. Die Partner Ecosystem Management-Plattform von Subex wurde entwickelt, um digitale und traditionelle Dienste wie IoT, M2M, Content, Wholesale, Voice, SMS und Data zu verwalten.Informationen zu SubexSubex sieht sich als ein Pionier, der den Digital Trust zwischen Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen will.Subex wurde 1994 gegründet und hat in den vergangenen 25 Jahren Kommunikationsdienstleistern weltweit dabei geholfen, ihre Einkünfte und Profitabilität zu maximieren. Von jeher hat sich Subex auf erstklassige Produkte zur Geschäftsoptimierung und -analyse spezialisiert. Jetzt geht das Unternehmen einen Schritt weiter und bietet seinen Kunden umfassende Digital Trust-Leistungen für ihre Geschäftsökosysteme. Subex setzt seinen Schwerpunkt bei Datenschutz, Sicherheit, Risikominderung, Planbarkeit und Datenintegrität. Auf diese Weise hilft Subex Unternehmen, den Herausforderungen in der Geschäftswelt zu begegnen und mit Digital Trust erfolgreich zu sein.Subex instrumentalisiert sein preisgekröntes Produktportfolio in Bereichen wie Revenue Assurance, Fraud Management, Network Analytics und Partnermanagement sowie digitale Lösungen wie IoT Security und Insights. Subex bietet auch skalierbare Managed und Business Consulting Services an. Subex hat mehr als 300 Niederlassungen in über 90 Ländern.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1224279/Subex_Logo.jpgOriginal-Content von: Subex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126445/4710104