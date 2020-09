DJ AICHELIN behauptet sich in schwierigem Umfeld - Große Kundenaufträge in Fertigstellung - Technologisch und geografisch breit gestreut

Mödling (pts007/18.09.2020/09:00) - Trotz Corona und schwächelndem Wirtschaftsumfeld hat der Industrieofenbauer AICHELIN in Mödling seine Fertigungshallen wieder in Vollbetrieb. Insgesamt fünf große Kundenaufträge werden aktuell fertiggestellt. "Im härter werdenden Marktumfeld kann sich AICHELIN mit kundenspezifisch ausgeführten Sonderprojekten gut behaupten", erläutert AICHELIN-Geschäftsführer Dr. Thomas Dopler. "Dementsprechend geografisch und technologisch breit gestreut sind auch die Abnehmer dieser Anlagen."

Dopler zufolge waren die vergangenen Monate für das Unternehmen schwierig und es mussten alle Instrumente genutzt werden, um die Auftragsrückstände in Europa wieder wettzumachen. "Aber mit einem motivierten Team ist es uns gelungen, auch in diesem schwierigen Umfeld die jetzt realisierten Anlagen zu akquirieren, zu konstruieren und fertigzustellen. Dafür ist jedem Einzelnen und jeder Einzelnen im Team zu danken."

Eine der in den nächsten Wochen fertiggestellten "heatXpress"-Wärmebehandlungsanlagen zum Presshärten wird in Mödling zusammengebaut, getestet und dann in die USA verschifft. Die übrigen Anlagen - SAFED-Drahtgliederbandöfen und ein Durchstoßofen - werden bei europäischen Kunden installiert. Zwei gehen an große Unternehmen im Bereich der Befestigungstechnik, eine Anlage wird Zündeinrichtungen für die Airbag-Auslösung in PKWs im laufenden Betrieb löten. Sind dies eher kleine, leichte Bauteile, so gibt es auch zwei wirkliche Schwergewichte im Auftragsbestand. In der einen Anlage werden künftig große Wälzlager für Windkrafträder wärmebehandelt, in der zweiten kommen Sicherheits-Karosseriebauteile für PKWs zur thermischen Behandlung. Diese Bauteile können so leichter und trotzdem crash-sicherer ausgeführt werden.

Über die AICHELIN Ges.m.b.H. Die AICHELIN Ges.m.b.H. mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der europäischen Technologieführer für atmosphärische Industrieofenanlagen und Systeme zur Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen. Das österreichische Unternehmen mit seinen 100 Mitarbeitern ist neben der Herstellung der Industrieöfen auf Regelungs- und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen und Service fokussiert. Die Anlagen werden vor allem in der Verbindungs- und Befestigungstechnik-Industrie, der Wälzlagerindustrie, der Industrie für Präzisionskleinteile, der Elektrobauteileindustrie, in Lohnhärtereien, sowie der Automobil- und Automobilzulieferindustrie eingesetzt. https:// www.aichelin.at

Über die AICHELIN Group Die zur Berndorf AG gehörende AICHELIN Group mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wärmebehandlungslösungen. Dazu gehören Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriebeheizungssysteme, Regelungs- und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen sowie Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Neben der Traditionsmarke AICHELIN gehören AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und NOXMAT zur Gruppe, die mit über 1.000 Mitarbeitern zu den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit zählt. In Europa ist AICHELIN mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Slowenien, Frankreich und der Schweiz vertreten, die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien, Russland und den USA, sowie ein Vertriebsnetz in weiteren 22 Ländern. https://www.aichelin.com

Aussender: AICHELIN Holding GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Brosche Tel.: +43 2236 236460 E-Mail: Wolfgang.Brosche@aichelin.com Website: www.aichelin.com

