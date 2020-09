Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel weiter nach oben gearbeitet. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1863 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie noch bei 1,1835 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1797 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8477 (0,8425) Euro.Am Vortag hatten eher enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten ...

