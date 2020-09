WTI ist nach dem Kursrutsch mitten in der Gegenbewegung. Wenn die Bullen am Ball bleiben, stehen Kurszuwächse über die Marke von 42 US-Dollar zur Debatte. In der LIVE-Besprechung blickt Tickmill Analyst Mike Seidl am Tag des großen Verfalls zudem auf die Chancen beim Gold und die Entwicklung von DAX und DOW zum Wochenausklang. Deutliche Stärke nach dem Ausbruch aus dem Dreieck Tickmill-Analyse: Dreieck im Tageschart des WTI Der Bruch des Aufwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...