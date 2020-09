Das vollelektrische SUV ID 4 des Volkswagenkonzerns soll eine wichtigere Rolle als der kompakte ID 3 einnehmen. Er eröffne den wichtigen Volumenmarkt der kompakten E-SUVs, so der Konzern. Marktstart erfolgt laut den Wolfsburgern noch bis zum Jahresende. Mit dem Elektro-SUV ID 4 soll der milliardenteure Ausbau der E-Mobilität bei Volkswagen noch in diesem Jahr die nächste Etappe erreichen. Nach dem verzögerten Verkaufsbeginn des ID 3, der die neue Serie reiner E-Autos begründet, kündigte VW-Kernmarken-Chef Ralf Brandstätter am Donnerstag den Marktstart des Folgemodells "auf jeden Fall bis zum Jahresende" an. Der ID 4 werde außerdem mit allen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...